Nach zehn Jahren Leerstand und Verfall haben jetzt die Arbeiten am geschichtsträchtigen WLZ-Gebäude an der Meersburger Brücke in Ravensburg begonnen. Ende des Jahres hatte es die Freigabe und einen symbolischen ersten Spatenstich gegeben.

Jetzt legt Besitzer Sven Schulz mit der Sanierung des Kulturdenkmals los (Foto: Siegfried Heiss). Zuletzt waren Obdachlose die einzigen „Gäste“ in der 101 Jahre alten ehemaligen landwirtschaftlichen Lagerhalle. Nun hat sich mit Schulz, dessen Unternehmen seinen Hauptsitz im Gewerbegebiet Erlen hat, endlich ein Investor gefunden, der Nägel mit Köpfen macht.

Verseuchter Beton wird entsorgt

Zunächst muss verseuchter Beton entsorgt werden: Durch die Lagerung von Düngesalz ist Chlorid in die Bausubstanz eingedrungen. Bis 2026 sollen dann das Ravensburger Baudezernat sowie die Stadtkämmerei mit 160 Mitarbeitern einziehen.