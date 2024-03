Arabischer Hip-Hop in der ägyptischen Musik

Das Kunstmuseum Ravensburg setzt am Donnerstag, 7. März, um 19 Uhr, die neue Reihe „Under Construction“ mit einer Filmpräsentation von „Electro Chaabi“ und passendem DJ Set fort. Vor der Filmpräsentation erfolgt eine Einführung durch die Filmwissenschaftlerin Cornelia Lund (fluctuating images, Berlin). Im Anschluss nimmt das DJ-Set von DJ Jaywalk (aka Holger Lund, Global Pop First Wave, Berlin) und Martin Georgi (Seismographic Records, Stuttgart) den Film als Ausgangspunkt für eine musikalische Reise in die entsprechende Musikkulturen. Der Film „Electro Chaabi“ (Regie: Hind Meddeb; FR 2017, 77 Minuten, Foto: Kunstmuseum) ist ein Dokumentarfilm über den Aufstieg der elektrifizierten Version arabischen Hip-Hops in den Mainstream der ägyptischen Musik im Zuge des „Arabischen Frühlings“.