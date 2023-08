Anzahl der Baugenehmigungen in Ravensburg schnellt nach oben

Trotz kriselnder Bauwirtschaft hatte das Ravensburger Bauordnungsamt alle Hände voll zu tun: Im ersten Halbjahr sind viermal so viele Wohnungen genehmigt wie im selben Vorjahreszeitraum. Nach Kritik, die Genehmigungen dauerten viel zu lange, will das Amt künftig schneller werden.

Bisher fehlte dafür das Personal, das jetzt aber gefunden wurde und noch weiter erhöht wird. Für den aktuellen Anstieg bei den Genehmigungen gibt es allerdings einen Grund, der sich vermutlich nicht so schnell wiederholen lässt.

390 Wohnungen laut Statistik im ersten Halbjahr genehmigt

Der Wohnungsmarkt ist angespannt in Ravensburg und Umgebung — zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, ist das Ziel der Stadtverwaltung. Doch in der Vergangenheit kritisierte die Baubranche die langen Wartezeiten auf Baugenehmigungen in Ravensburg. Die Stadt räumte ein, dass sie die gesetzlich vorgeschriebenen drei Monate zwischen vollständiger Einrichtung der Unterlagen und Genehmigung nicht einhalten kann. Baubürgermeister Dirk Bastin versprach aber Besserung. Dieses Jahr sieht zumindest die Statistik ganz anders aus.

Die Stadtverwaltung hat nach Angaben des statistischen Landesamtes im ersten Halbjahr 2023 den Bau von 37 Wohngebäuden genehmigt. Darin befinden sich 390 Wohnungen. Im ersten Halbjahr 2022 waren es zwölf Wohngebäude mit 96 Wohnungen gewesen. Der große Sprung hat vor allem mit einem Großprojekt zu tun, wie die Leiterin des Bauordnungsamtes Marlen Walser erklärt.

Auch in Oberhofen entstehen etliche neue Wohnungen

Auf der Lumper Höhe, dem neuen Quartier auf dem Ravensburger Rinker–Areal, entstehen zwölf Gebäude mit 324 Wohnungen. Die Baugenehmigungen dafür wurden zwar schon im November 2022 erteilt, vom Statistischen Landesamt aber erst Anfang 2023 erfasst.

Des Weiteren ist die Baugenehmigung für die neue Ortsmitte in Oberhofen in die Statistik eingeflossen. Dort entsteht ein Komplex mit 34 Wohnungen und einem Supermarkt. Ein weiteres Achtfamilienhaus entsteht in der Hindenburgstraße 22 südlich des Goetheplatzes. Kleinere private Bauvorhaben kommen hinzu.

Bearbeitungsdauer ist noch immer nicht optimal

Das Bauordnungsamt hat damit große Projekte abgehakt, doch die Bearbeitungsdauer sei immer noch zu lang, sagt der Vertreter der Architektenkammergruppe Ravensburg, Frieder Wurm.

Für das Rinker–Areal dauerte der gesamte Genehmigungsprozess, der in 14 Einzelgenehmigungen aufgesplittet war, nach Angaben vom Bauträger Reisch rund 13 Monate. Geschäftsführer Ingo Traub kommentiert aber auch diese Dauer mit Gelassenheit:

Da es sich hierbei um das größte Konversionsprojekt in der Geschichte der Stadt Ravensburgs inmitten eines gewachsenen Wohngebiets handelt, war für uns von Beginn an klar, dass eine vorgegebene Bearbeitungszeit von drei Monaten für beide Seiten nicht ausreichend sein kann. Ingo Traub

Inzwischen wird auf dem Gelände gearbeitet, ein solch großes Projekt gibt es aber nur alle paar Jahrzehnte in einer Stadt.

Durch Telefontermine will Amt besser erreichbar sein

Die Dreimonatsfrist einzuhalten, gelingt dem Bauordnungsamt nicht immer, räumt Marlen Walser ein. Aber man sei schon besser geworden. So wurde seit der öffentlich geäußerten Kritik im Mai 2022 ein viertes Zweierteam eingestellt, das Bauanträge bearbeitet. Ab 2024 wolle die Stadtverwaltung sogar mit fünf solcher Teams arbeiten und die Baugenehmigung somit beschleunigen.

„In der Vergangenheit gab es eine große Unzufriedenheit bei uns selber und bei den Planungsbüros damit, dass der Dialog mit uns sehr schleppend war“, sagt Walser. Unter anderem sei die Erreichbarkeit des Amtes kritisiert worden. Als Reaktion darauf habe das Amt eingeführt, dass Bauherren oder Architekten Telefontermine buchen können.

Anzahl neu eingereichter Bauvorhaben ist gesunken

Architekt Wurm lobt die Bemühungen der Amtsleiterin um transparente Kommunikation ist — Walser ist seit April 2021 im Amt . „Das geht alles auf den richtigen Weg“, zeigt sich Wurm optimistisch.

Die Abschwächung des Baubooms der vergangenen Monate durch angestiegene Materialkosten und höheren Kreditzinsen verschafft dem Bauordnungsamt möglicherweise auch noch etwas Luft. Denn die Anzahl der neu eingereichten Bauvorhaben sei zuletzt gesunken. „Manche Bauträger haben ihre Projekte erst mal gestoppt“, so Walser.