Mit einem solchen Ansturm hatten die Gastgeber nicht gerechnet: An die 400 Menschen sind am Mittwochabend zum zweiten öffentlichen Iftar in die Brotlaube am Ravensburger Gespinstmarkt gekommen. Sie haben zusammen gegessen, geredet, gelacht und gefeiert. Iftar heißt das Fastenbrechen nach Sonnenuntergang im Ramadan. Eingeladen hatte die Initiative Muslime in Ravensburg.

Der Ramadan hat in diesem Jahr am 10. März begonnen und endet am Abend des 9. April. Musliminnen und Muslime fasten während dieser Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Essen und Trinken ist tagsüber ebenso wenig erlaubt wie Rauchen. Das Fastenbrechen am Abend wird oft mit Einladungen an Freunde, Familie, Kollegen und Nachbarn verbunden.

„Im vorigen Jahr hatten wir 80 Anmeldungen, und 200 Leute sind zum Iftar in die Brotlaube gekommen“, berichtet Hamza Erdoğan von der Türkisch-Islamischen Gemeinde zu Ravensburg. Jetzt gibt es 200 Anmeldungen. „Aber es macht nichts, wenn mehr kommen - wir haben einen Puffer eingeplant“, sagt Erdogan zuversichtlich. „Man weist niemanden ab, der zum Iftar kommt, auch wenn er nicht angemeldet ist.“ An vier langen Tischreihen in der Brotlaube sind schon viele Gäste miteinander im Gespräch - und es kommen immer mehr.

Alles vegetarisch

Aylin Ulu vom Jugendvorstand der Mevlana-Moschee greift nach dem Mikrofon und eröffnet den Abend. Eingeladen ist zum „Green Iftar“. Was das heißt? Es gibt kein Einweggeschirr und kein Plastik, erklärt Onur Ulu, ebenfalls von der Jugendabteilung der Mevlana-Moschee. Stattdessen stehen Glasflaschen auf den Tischen, serviert wird auf Metalltabletts. Es gibt Falafel-Yufka und Basmatireis, dazu Suppe und Salat. Alles vegetarisch.

Um Plastikmüll zu vermeiden, gibt es das Essen auf wiederverwendbaren Metalltabletts. (Foto: Elke Oberländer )

Aber noch beginnt keiner mit dem Essen. Es ist erst halb sechs, Fastenbrechen ist frühestens um 18.41 Uhr - wenn an diesem Tag in Ravensburg die Sonne untergeht, erklärt Onur Ulu. „Dann essen wir meistens als erstes eine Dattel oder trinken einen Schluck Wasser“, sagt er. „Damit wollen wir dem Propheten ähnlich sein.“

Unter den Gästen in der Brotlaube ist auch Uwe Stürmer. Der Ravensburger Polizeipräsident freut sich über das friedliche Zusammensein. Und darüber, dass die Muslime in Ravensburg ihren Glauben öffentlich leben können. „Man darf nicht Hass und Hetze das Wort reden“, sagt er. „Denjenigen, die das friedliche Zusammenleben nicht wollen, müssen wir klare Grenzen aufzeigen.“ Gerade die Vielfalt sei doch das Interessante im Leben.

Diese Vielfalt zeigt sich auch an den langen Tischreihen in der Brotlaube: Freunde und Bekannte begrüßen sich ebenso wie Gäste, die noch keinen kennen in der Runde. Nicht-Muslime stellen neugierige Fragen: „Trinkt ihr wirklich den ganzen Tag nichts im Ramadan?“ Die Antwort: „Ja, nach zwei Tagen ist man daran gewöhnt und es macht einem nichts mehr aus.“ Auf die Grußworte folgt ein gesungenes Gebet, erst dann beginnen die Gäste zu essen.

Improvisation ist gefragt

Inzwischen sind alle Tabletts im Einsatz, alle Falafel-Yufka verteilt - und immer noch sind nicht alle Gäste versorgt. Es wird improvisiert, es gibt noch Basmatireis auf Papptellern, Besteck wird besorgt. Mit einem solchen Ansturm haben die Gastgeber nicht gerechnet. Alle helfen irgendwie mit, jedem fällt noch etwas ein. Wer keinen Sitzplatz mehr findet, sucht sich eine Kiste zum Sitzen oder verwendet eine Leiter als Bistrotisch.

Martin Dietz, Integrationsbeauftragter der Stadt Ravensburg, beschreibt die Stimmung und das fröhliche Zusammensein in der Brotlaube so: „Wir alle sind Ravensburger und wir alle lieben diese Stadt.“ Mit dem öffentlichen Iftar hat die Initiative Muslime in Ravensburg den Bürgerinnen und Bürgern ein schönes Geschenk gemacht.