Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio hat Anna-Maria Wagner bekanntlich die Bronzemedaille gewonnen. Auch bei den Sommerspielen in diesem Jahr in Paris will die Judoka des KJC Ravensburg an den Start gehen.

Und dabei sieht es momentan sehr gut aus. Beim Grand Slam in Usbekistan ist Wagner Dritte geworden, hat dadurch weitere wichtige Punkte für die Olympiarangliste gesammelt - und auf dem Weg zur Medaille auch ihre nationale Konkurrentin Alina Böhm besiegt.

Zweiter Wettkampf des Jahres, zweite Medaille. Darüber bin ich sehr glücklich. Anna-Maria Wagner

Ein Startplatz steht Deutschland in der Judo-Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm bei den Olympischen Spielen in Paris zu. Anna-Maria Wagner liegt nach ihrer Bronzemedaille in Taschkent derzeit mit 5337 Punkten klar vor Alina Böhm (4218). „Beim Sieg gegen Alina war nicht so wichtig, dass ich gegen sie gewonnen habe, sondern dass ich dadurch eine Medaille gewonnen habe und Punkte gesammelt habe“, meint Wagner. Denn das deutsche Duell in der usbekischen Hauptstadt war der Kampf um die Bronzemedaille. Gegen Böhm ging die Ravensburgerin nach knapp einer Minute durch eine Waza-ari-Wertung in Führung und verteidigte diese bis zum Kampfende.

Glücklich über die weitere Medaille

Nach dem Sieg beim Grand Slam in Paris gab es nun also eine weitere Medaille bei einem Grand Slam. „Zweiter Wettkampf des Jahres, zweite Medaille. Darüber bin ich natürlich sehr glücklich“, kommentiert Wagner ihren Erfolg. „Natürlich wäre Gold noch schöner gewesen. Aber wenn ich meinen Wettkampftag mit dem in Paris vergleiche, dann haben mir ein paar Prozent gefehlt.“ Man könne eben nicht immer „100 Prozent perfekt agieren“, meint Wagner. „Ich habe trotzdem souveräne Kämpfe gezeigt.“

Sie hat gutes Judo gezeigt. Frauen-Bundestrainer Claudiu Pusa

In der Pool-Phase gewann die 27-Jährige zunächst gegen die Russin Antonina Shmeleva und in der zweiten Runde gegen die Niederländerin Yael van Heemst. Die Vizeweltmeisterin Zhenzhao Ma aus China besiegte Wagner bereits nach anderthalb Minuten. Als Pool-Siegerin traf die KJC-Kämpferin im Halbfinale auf die Japanerin Rika Takayama. „Es war gut, gegen sie zu kämpfen, weil sie bei den Olympischen Spielen auch für Japan an den Start gehen wird“, sagt Wagner. In Taschkent verlor die Ravensburgerin das Duell gegen Takayama ganz knapp.

Der Bundestrainer zeigt sich sehr zufrieden

Böhm verlor im Viertelfinale gegen die Portugiesin Patricia Sampaio, schlug dann aber in der Trostrunde die israelische Weltmeisterin und Weltranglisten-Erste Inbar Lanir. So kam es im Kampf um Bronze zum rein deutschen Duell, das Wagner gewann. „Das waren natürlich weitere wichtige Punkte in der Olympia-Qualifikation“, meint Wagner. Bundestrainer Claudiu Pusa zeigte sich laut Mitteilung des Deutschen Judo-Bundes zufrieden: „Sie hat gutes Judo gezeigt.“

Kommende Woche geht es für Wagner und ihre Teamkolleginnen nach Tschechien in ein weiteres Trainingslager, dann stehen die Grand Slams in Georgien und Antalya auf dem Plan. „Stand jetzt werde ich wohl einen Grand Slam auslassen“, sagt Wagner. „Ich habe ja jetzt zwei gute Resultate.“ Eben den Sieg in Paris sowie Platz drei in Taschkent. „Und es stehen auch noch die Europameisterschaft im April und die Weltmeisterschaft im Mai an“, sagt Wagner. Da gilt es auch, sich die Kräfte einzuteilen.