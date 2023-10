Anna-Maria Wagner holt Bronze in Abu Dhabi

Nach Platz drei beim Grand Prix in Zagreb und dem Sieg beim Grand Slam in Aserbaidschan hat Anna-Maria Wagner eine weitere Medaille gewonnen. Die Judoka des KJC Ravensburg wurde beim Grand Slam in Abu Dhabi Dritte in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm. Schon am ersten Novemberwochenende steht für Wagner der nächste wichtige Wettkampf an.

Französin überrascht die KJC-Kämpferin

Mit einem Sieg gegen die Usbekin Irishkon Kurbanbaeva startete Wagner in Abu Dhabi in den Grand Slam. Im Poolfinale traf sie auf die Französin Fanny Estelle Posvite. „Ich habe in meinen Augen sehr gut gekämpft und dachte auch, dass ich gewinne“, sagt Wagner. Manchmal gehe es im Judo aber sehr schnell. So auch gegen Posvite. „Sie hat mich mit einer Technik zur Gegenseite überrascht, das war dann eine Wazaari-Wertung. Die konnte ich leider nicht mehr aufholen“, meint Wagner. „Es war natürlich ein bisschen schade, dass ich das Poolfinale verloren habe. Aber ich konnte mir auch in dem Kampf nichts vorwerfen.“

Die Ravensburgerin musste in die Trostrunde, nutzte dort aber ihre Chance auf eine weitere Medaille und damit auf eine Spitzenplatzierung bei einem Grand Slam. Gegen die Kroatin Petrunjela Pavic gewann Wagner sicher, im Kampf um Bronze stand sie schließlich der Portugiesin Patricia Sampaio gegenüber. „Mit ihr hatte ich noch eine Rechnung offen“, sagt die KJC-Judoka. „Ich habe dieses Jahr schon zweimal gegen sie verloren.“ Auch in Abu Dhabi lag Wagner gegen Sampaio, die in dieser Jahr schon fünf Medaillen bei Grand-Slam-Turnieren gewann, nach drei Strafen mit 1:2 zurück. Doch kurz vor Ende der Kampfzeit gelang der Deutschen eine Wazaari-Wertung. „Das war eine Punktlandung“, freut sich Wagner.

Platz drei im Olympiaranking

Auch ihre deutsche Kollegin Alina Böhm gewann in Abu Dhabi die Bronzemedaille. Böhm verlor im Halbfinale ebenfalls gegen Posvite, im Kampf um Bronze siegte sie gegen die Britin Emma Reid. In der Rangliste für die Olympiaqualifikation für Paris 2024 liegt Wagner momentan auf Rang drei, Böhm ist Siebte. „Der Grand Slam war sehr gut für mich“, meint Wagner daher auch zum Wettkampf in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. „Ich bin mit jedem Kampf zufrieden, bin auf einem guten Weg und kann viel trainieren.“ Auch, weil sie verletzungsfrei und damit topfit sei.

Das ist allerdings auch wichtig, denn es geht Schlag auf Schlag weiter. „Ich bin schon wieder unmittelbar in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft“, sagt Wagner. Am Donnerstag fliegt die 27-Jährige nach Montpellier, am Sonntag steht sie in der südfranzösischen Stadt auf der Matte und kämpft um den Titel.