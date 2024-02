Anna-Maria Wagner gewinnt an einem besonderen Ort

Dort, wo in 170 Tagen die Olympischen Spiele beginnen, hat Anna-Maria Wagner ihren ersten Titel des Jahres gewonnen. Beim Grand Slam in Paris holte sich die Judoka des KJC Ravensburg mit einem Finalsieg gegen die Weltranglistenzweite Alice Bellandi die Goldmedaille. Zudem besiegte Wagner ihre nationale Konkurrentin Alina Böhm und zog in der Olympia-Qualifikationsrangliste an dieser vorbei.

Die Topkämpferinnen der Welt sind am Start

Für die Ravensburgerin war es der erste Triumph beim Grand Slam in Paris in ihrer Karriere. Nach intensiven Trainingslagern auf Lanzarote und in Japan war Wagner in Frankreich in Topform. „Das war eine schöne Bestätigung, vor allem weil Paris mit der härteste Grand Slam ist. Es ist hier meine erste Medaille, das ist ein Traum“, sagt die 27-Jährige. Das Teilnehmerfeld in Paris war mit Weltklasseathletinnen besetzt. Am Start waren in Inbar Lanir aus Israel, Alice Bellandi aus Italien sowie Audrey Tcheumeo die ersten drei der Weltrangliste.

Wagner ist Vierte in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm. Und was in diesen Tagen noch wichtiger ist. Wagner ist in der Rangliste für die Olympiaqualifikation nun wieder beste Deutsche. „Mit meinen Punkten werde ich jetzt nach vorne rutschen“, sagte sie am Montagmittag, als die Rangliste vom Weltverband WJF noch nicht aktualisiert war.

Das Finale entscheidet sich in der Verlängerung

Alina Böhm, Wagners Konkurrentin im Kampf um das Ticket für die Sommerspiele in Paris, wurde beim Grand Slam in der französischen Hauptstadt Siebte. Die beiden Deutschen trafen bereits in der Poolphase aufeinander - Wagner gewann das Duell nach der dritten Shido-Bestrafung gegen Böhm. Zuvor hatte sich die Athletin des KJC Ravensburg gegen die Italienerin Girogia Stangherlin sowie gegen die Britin Emma Reid durchgesetzt.

Im Halbfinale besiegte Wagner die Belarussin Darya Kantsavaya. „Ich bin sehr glücklich, dass sich das Training in den letzten Monaten ausgezahlt hat“, meinte Wagner, die sich auf den Matten in Paris sehr wohlgefühlt hat. Das wurde auch im Finale deutlich, dass die Deutsche gegen Bellandi in der Golden-Score-Verlängerung gewann. In der regulären Kampfzeit war keiner Athletin eine Wertung geglückt, dann wurde die Italienerin für einen Griff unterhalb des Gürtels bestraft - es war ihre dritte Bestrafung und damit der Sieg für Wagner. „Ich bin sehr happy, es war das erste Turnier des Jahres und ich habe gleich gewonnen, dazu noch in Paris“, sagt Wagner. „Es ist ein gutes Gefühl, so ins neue Jahr zu starten.“

Weiter geht es mit Trainingslagern, dann geht es nach Usbekistan

Denn die 27-Jährige will unbedingt wieder zu den Olympischen Spielen. „Da beginnt jetzt die heiße Phase“, weiß Wagner. Nur eine deutsche Kämpferin bekommt in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm einen Startplatz. „Auch für das Selbstbewusstsein ist es natürlich gut, wieder ganz oben zu stehen“, sagt die nun siebenfache Grand-Slam-Siegerin. „Ich hoffe, dass es so weitergeht.“

In Paris hat das deutsche Team direkt ein Trainingslager angeschlossen, anschließend geht es kurz nach Hause und dann nach Valencia zum nächsten Trainingslager weiter. Wagners nächster Wettkampf ist der Grand Slam in Usbekistan Anfang März. Auch dort heißt das Ziel: Punkte für Paris.