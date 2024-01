Anmeldungen zu Konfi-3 möglich

Ein Informations- und Anmeldeabend zu Konfi-3 findet am Montag, 29. Januar, um 19 Uhr statt. Alle evangelischen Kinder, die die dritte Schulklasse besuchen, können zwischen den Fastnachtsferien und Ostern am Vor-Konfirmanden-Unterricht, kurz Konfi-3 genannt teilnehmen, wie die evangelische Gesamtkirchengemeinde mitteilt. Noch nicht getaufte Kinder können auch angemeldet werden.

Der Anmeldeabend für Stadtkirchengemeinde mit Pfarrer Henzler-Hermann findet in der Stadtkirche statt. Den Anmeldeabend für die Weststädter führt Pfarrer Kurtz am Mittwoch, 31. Januar, um 19 Uhr im Johannes-Gemeindehaus, Hochgerichtstraße 12, durch. Ebenfalls am 31. Januar um 19 Uhr findet im Lukas-Gemeindezentrum der Elternabend für die Eschacher Kinder unter Leitung von Pfarrer Schüz statt.