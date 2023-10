Anja Widenmann auf Platz 4 der FDP-Landesliste für die Europawahl gewählt

Die FDP Baden-Württemberg hat am 21. Oktober ihre Landesvertreterversammlung für die Europawahlen in Kehl abgehalten. Die Wahlen zum europäischen Parlament finden am 9.Juni 2024 statt.

Von den knapp 400 Delegierten wurde der Arzt aus Münsingen, Andreas Glück, welcher bereits Mitglied des Europaparlamentes ist und im Ausschuss für Gesundheit und Umwelt sitzt, zum Spitzenkandidaten gewählt. Auf Platz 2 folgte die Reutlinger Unternehmerin Sarah Zickler, auf Platz 3 der Vorsitzender der Unesco Global Youth, Mirwais Wafa (Main-Tauber) sowie auf Platz 5 Niclas Moldenhauer welcher in Karlsruhe-Land kandidiert.

Die FDP-Europakandidatin aus Ravensburg, Anja Widenmann, konnte sich auf Platz 4 durchsetzen. Widenmann ist 25 Jahre alt, kommt aus Schlier und studiert im Master Medien und politische Kommunikation. Daneben ist sie Mitglied des Bundesvorstands der Jungen Liberalen und arbeitete bereits in der Vergangenheit hauptberuflich als Mitarbeiterin im Europäischen Parlament. Widenmann erklärt: „Wir brauchen ein Europa der Freiheit, statt der Verbote, das seine Außengrenzen schützt, statt interne Grenzkontrollen einzuführen. Ein Europa der wirtschaftlichen Chancen, statt einem Pulverfass für Steuergelder. Und ein Europa, das sich weltweit für Menschenrechte stark macht, statt seine Bürger zu überwachen. Es ist höchste Zeit, Europas Zukunft nicht nur Perspektiven, sondern auch liberale Visionen zu geben.“