Angriff vor Fitnessstudio

Ein Jugendlicher ist am Montagabend vor einem Fitnessstudio im Pfannenstiehl angegriffen und verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissenn der Polizei sollen mehrere andere Jugendliche mit einem Stock auf den 14–Jährigen eingeschlagen haben, der nach dem Vorfall mit dem Verdacht auf Knochenbrüche in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt, Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, oder die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0751/803—3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.