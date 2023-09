Angesichts der Probleme, die die Ansiedlung des Wolfes im Südwesten bereitet, ist eine Neubewertung dringend angebracht — ohne den Naturschutz zu vergessen, kommentiert unser Autor.

Dass der Wolf sich nach 150 Jahren Abstinenz in Baden–Württemberg ansiedelt, ist in Zeiten weltweiten Artensterbens eine gute Nachricht. Ein flächendeckender Abschuss und ein Rückfall in alte Zeiten der gewaltsamen Verdrängung heimischer Arten wäre ein trauriges Signal.

Tierschützer argumentieren zurecht damit, dass ein Nebeneinander von Mensch und Wolf möglich sein muss. Doch nach so langer Zeit ohne alltäglichen Umgang kommt es zu Reibungen. Landwirte fürchten zurecht um ihre Nutztiere, auch die psychische Belastung für Mensch und Tier durch die Anwesenheit des Raubtiers in der Nähe von Weiden darf nicht unterschätzt werden. Es ist deshalb höchste Zeit für eine Neubewertung mit verlässlichen Daten. Wenn ein Tier sich auffällig verhält, gezielt Zäune überwindet und Nutztiere zur Beute nimmt, ist ein Abschuss in Baden–Württemberg möglich. Doch die bürokratischen Hürden sind hoch, tatsächlich entnommen wurde noch kein Tier. Zumindest die bestehenden Ausnahmeregelungen müssen künftig konsequent angewendet werden. Leere Versprechungen und Ankündigungen helfen schließlich niemandem.