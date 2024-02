Andreas Sturm und Elisabeth Zoll im Gespräch

In der Buchhandlung Ravensbuch diskutieren am Dienstag, 5. März, ab 20 Uhr der Pfarrer Andreas Sturm und die Journalistin Elisabeth Zoll über das ebenso spannende wie aktuelle Thema „Ich muss raus aus dieser Kirche“ - oder: „Wir bleiben!“. Dies teilen die Veranstalter mit.

Ich muss raus aus dieser Kirche, weil ich meinen Glauben retten will. Weil ich Mensch bleiben will, hat Andreas Sturm, Pfarrer der alt-katholischen Gemeinde Singen, erkannt. Er war seit Jahren einer der mächtigsten Kirchenmänner Deutschlands. Generalvikar in Speyer, verantwortlich für Tausende von Mitarbeitenden und für einen Millionenetat. Und er bezog mutig Stellung zu Themen wie den Segnungen von homosexuellen Beziehungen oder dem Zölibat. Sein Buch „Ich muss raus aus dieser Kirche“ (Herder) ist keine Abrechnung, aber eine schonungslose Bilanz und ein Eingeständnis von Scheitern, auch persönlichem.

„Wir bleiben!“ hält Elisabeth Zoll, Politikredakteurin der Südwest Presse, entgegen. In dem von ihr herausgegebenen Buch „Wir bleiben!“ (Hirzel) erzählen engagierte Katholikinnen ehrlich und unerschrocken, was sie an der Kirche kritisieren und warum sie trotzdem bleiben. Lothar Kuld moderiert das Gespräch.

Der Eintritt zu der Veranstaltung kostet 12 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei RavensBuch, in allen Osiander Buchhandlungen, unter osiander.reservix.de/events und an der Abendkasse.