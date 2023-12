Ana Carla Maza in der Zehntscheuer

Die 28-jährige Cellistin, Sängerin und Komponistin Ana Carla Maza (Foto: Cristobal Alvarez)wird am Freitag, 8. Dezember, ihr Soloprogramm „Caribe“ in der Ravensburger Zehntscheuer spielen. Die Konzerte der in Barcelona lebenden Kubanerin sind laut Ankündigung der Veranstalter wahre Kleinode: verspielt, poetisch, aber auch mitreißend und in jedem Fall berührend. Maza verleugnet nie ihre kubanische Herkunft, geht klanglich aber stets weiter. Und so ist bei ihr eine sehr geschmeidige Mischung zu hören. Son und Habanera treffen auf Samba und Bossa Nova, ergänzt um Tango, Jazz, Chanson, Klassik und andere, vor allem südamerikanische Stile. Karten zu 24 Euro gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.