An Weihnachten nicht alleine sein

Der Seniorentreff, die Freiwilligenagentur und zwei Mehrgenerationenhäuser bringen Menschen zusammen, die Weihnachten nicht allein verbringen möchten.

Wer über die Weihnachtstage alleine ist und sich einen Platz zum Mitfeiern wünscht, kann sich ebenso beim Seniorentreff melden, wie Menschen, die an den Feiertagen einen oder mehrere Gäste bei sich zu Hause empfangen möchten.

Auch wer über die Weihnachtstage nicht alleine ist, aber gerne sein Zuhause als Gastgeberin oder Gastgeber öffnen möchte und sich über einen oder sogar mehrere unbekannte Gäste freuen würde, ist angesprochen.

Der Seniorentreff schreibt in seiner Mitteilung: „Egal, ob männlich, weiblich, divers, jünger oder älter, als Single- oder Familien-Gastgeber ‐ melden Sie sich bei uns. Wir bringen Sie zusammen.“

Der zeitliche Rahmen ist flexibel. Der Besuch kann am 24., 25. oder am 26. Dezember stattfinden. Auch für die zeitliche Dauer gibt es keine Vorgaben. Es besteht die Möglichkeit, das gemeinsame Feiern auch an Silvester anzubieten. Die Einladenden und Gäste entscheiden selbst, wann und wie sie gemeinsam feiern möchten.

Das Angebot ist eine Kooperation des Seniorentreffs Ravensburg, der Freiwilligenagentur der Stadt Ravensburg und der Mehrgenerationenhäuser Weinbergstraße und Rahlentreff.

Interessierte können sich melden bei Sabine Zinke vom Seniorentreff Ravensburg, Telefon 0751/32747 (Montag bis Donnerstag 9‐12 Uhr und 14‐16 Uhr, Freitag 9‐12 Uhr), Mail: [email protected].