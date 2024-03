An dieser vielbefahrenen Straße gibt’s bald einen Zebrastreifen

Die Stadt Ravensburg lässt demnächst einen lange geforderten Zebrastreifen anlegen: Die CDU hatte sich im Namen von Oststadtbewohnern für diese Lösung an der Schlierer Straße auf Höhe der Bushaltestelle Brunnenhäusle eingesetzt und jetzt den Erfolg vermeldet. Die Stadtverwaltung bestätigt diese Pläne. Damit Fußgänger dort sicherer unterwegs sein können, sind vorher noch Bauarbeiten zu erledigen.

Bisher fehlt ein Gehweg auf einer Straßenseite

Bisher war die Argumentation des Ordnungsamtes, dass man an besagter Stelle aus verkehrsrechtlichen Gründen keinen Zebrastreifen anbringen kann. Hinderungsgrund: An der ortseinwärts führenden Fahrbahn gibt es keinen Gehweg.

Nun wird laut Stadtverwaltung ein kurzer Gehweg gebaut und die Bushaltestelle um ein Stück verlegt. Bisher ist die Haltestelle lediglich ein Schild am Straßenrand, mehr nicht. Nun werde zum sicheren Ausstieg eine kleine befestigte Fläche für Fußgänger angelegt, erklärt Stadtsprecher Timo Hartmann.

Die Stadtverwaltung habe sich zu keiner Zeit gegen den Fußgängerüberweg ausgesprochen, fügt er noch hinzu.

Wir haben immer nur darauf hingewiesen, dass wir ihn nicht einfach von heute auf morgen auf die Straße malen können. Timo Hartmann

Nun sei man aber bereit, den Aufwand in Kauf zu nehmen, um die Situation für Fußgänger zu verbessern.

Aktuell rechnet die Stadt, wie viel das insgesamt kosten wird - davon hängt ab, ob kommunalpolitische Gremien noch darüber zu entscheiden haben. Nach aktuellem Stand gehe er davon aus, dass im Lauf des Jahres 2024 alles erledigt werden kann.

Es steht ein Pferd auf dem Flur, ein echtes Pferd aufm Flur – ach nein, in Ravensburg ist es ein Zebra, das auf der Schlierer Straße liegt. Die Oststadtbewohner müssen nur einfallsreich genug sein, um sich vom Ordnungsamt ihren Wunsch nach einem sicheren Überweg nicht nehmen zu lassen. (Foto: Rainer Weishaupt )

Die CDU und die Agendagruppe Oststadt hatten diese Verbesserung eingefordert. Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Christoph Sitta erklärt das Engagement dafür so: „Aufgrund diverser Baumaßnahmen in der Oststadt und der veränderten Bevölkerungsstruktur im Umfeld werden in Zukunft mehr Menschen die Bushaltestelle ,Brunnenhäusle’ sowie die Wege in Richtung Schwarzwäldle beziehungsweise Hirscheck nutzen.“

In der Oststadt entstehen unter anderem durch die Bebauung des einst industriell genutzten Rinker-Areals Hunderte neue Wohnungen. Er sei der Stadtverwaltung dankbar, dass sie diese Verbesserung für Fußgänger nun in Angriff nehme.