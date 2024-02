Amt bewilligt Schwerbehindertenausweis für einen Toten

Harald Neusch hat für seinen Schwiegervater im Dezember 2022 einen Schwerbehindertenausweis beantragt - bekommen hat er den Ausweis gut ein Jahr später. Kurz nachdem der Schwiegervater gestorben war. „13 Monate Bearbeitungszeit!“, sagt Harald Neusch, als könne er es noch immer nicht glauben. „Das ist einfach nur frech.“ Schließlich beantrage man so einen Ausweis, weil man ihn dringend braucht. Auch Fachleute beklagen lange Bearbeitungszeiten im Inklusionsamt des Landkreises.

Parkausweis kann Erleichterung bringen

Der Ravensburger Harald Neusch sagt, den Antrag habe er gestellt, weil der Schwiegervater gesundheitlich „schlecht beieinander“ gewesen sei - auf dem linken Auge blind, auf dem rechten Auge habe er nur noch 30 Prozent gesehen. Neusch sagt, der Schwiegervater hätte den Ausweis brauchen können, der wiederum zu einem Parkausweis berechtigt, mit dem seine Begleitung direkt vor Praxen oder dem Krankenhaus parken kann, um ihn zur Behandlung zu bringen.

Neusch betreibt ein Taxi-Unternehmen in Ravensburg und kennt sich mit den Beschwernissen kranker Menschen aus. Denn 70 Prozent seines Geschäfts sei es, sie zum Beispiel zur Dialyse oder Behandlung ins Krankenhaus zu fahren. Wer einen Schwerbehindertenausweis hat, dem wird je nach Art der Behinderung die Fahrt zu ambulanten Behandlungen von der Krankenkasse bezahlt. Umso mehr ärgert Neusch, dass diese Menschen lange auf ihren Ausweis warten müssen.

Beraterin beklagt zögerliche Antwort von Ärzten

„Ein halbes Jahr braucht man Minimum, bis man wieder was hört, nachdem man den Antrag eingereicht hat“, sagt Ursula Grieser-Röhl von der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung Ravensburg (EUTB). Sie hilft Betroffenen bei solchen Vorgängen. Ausgefüllt sei der Antrag schnell, in dem man den zuständigen Arzt nennen muss.

Im Moment funktioniert ihrer Einschätzung nach das Ping-Pong-Spiel zwischen Amt und Ärzten nicht gut. Das Amt bittet die Ärzte um Stellungnahmen.

Es kann sein, dass diese Anfragen sehr lang beim Arzt liegen, bevor der dann drei dürre Sätze antwortet. Ursula Grieser-Röhl

Das habe sie selbst so erlebt und für „absurd“ befunden.

Sprecher der Kreisärzteschaft fordert bessere Vergütung

Wenn das Amt Ärzte auffordert, Stellungnahmen zu einem Patienten einzureichen, erhalten sie dafür pro Fall um die 20 Euro. Das ist finanziell nicht attraktiv, wie der Sprecher der Kreisärzteschaft, Hans Bürger bestätigt. Er fordert, dass die Vergütung solcher Gutachten steigt.

Er kenne Ärzte, die „im unbefristeten Formularstreik“ sind, also die Formulare einfach liegen lassen. Außerdem sollte aus seiner Sicht zugelassen werden, dass auch medizinisches Fachpersonal in Praxen solche Stellungnahmen aus Aktenlage zusammenschreiben darf - unter Verantwortung des Arztes, wie er hinzufügt. Das würde die Verfahren beschleunigen, so seine Einschätzung.

Gut zu wissen Ein Schwerbehindertenausweis belegt Art und Schwere der Behinderung. Er wird ab einem Grad der Behinderung von 50 ausgestellt. Der Ausweis muss vorgelegt werden, wenn Vergünstigungen für Menschen mit Schwerbehinderung beantragt oder in Anspruch genommen werden. Unter bestimmten Bedingungen darf man kostenlos Bus und Bahn fahren oder erhält einen Parkausweis für Behindertenparkplätze. Außerdem gelten steuerliche Vergünstigungen.

Grieser-Röhl empfiehlt, selbst schon solche Gutachten zu besorgen und einen eigenen Erfahrungsbericht schreiben. Man solle dem Sachbearbeiter genau schildern, welche Einschränkungen man im Alltag durch die Beeinträchtigung erlebt.

Fachmann klagt über zu viel Bürokratie

Ein weiteres Problem: Auf dem Amt herrscht nach Erfahrung von Grieser-Röhl Personalmangel. „Das sagen die auch jedem, der nachfragt“, sagt die Beraterin. Sie hat es im privaten Umfeld ebenfalls schon erlebt, dass ein schwerkranker Mensch die Bewilligung seines Schwerbehindertenausweises nicht mehr miterlebt hat.

Bei der Stiftung KBZO, die Einrichtungen für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen betreibt, ist Christian Mahl Leiter des Geschäftsbereichs Wohnen und Leben. Er sagt:

Ich betrachte das Schwerbehindertenrecht, was diese Ausweise betrifft, sehr langwierig und bürokratisch. Christian Mahl

Wenn Einzelheiten des Antrags strittig sind, könne sich die Angelegenheit sogar noch länger ziehen als im von Neusch beschriebenen Fall, so seine Erfahrung.

Betroffener fände drei Monate angemessen

Der Ausweis und die darin eingetragene Grad der Behinderung sei der Schlüssel zu vielen Erleichterungen. Zum Beispiel unterliege man bei der Arbeit einem anderen Kündigungsschutz, sobald man eine anerkannte Schwerbehinderung hat.

Bertram Dick, der ebenfalls am KBZO arbeitet und selbst eine Behinderung hat, sagt: „Das darf nicht länger gehen als drei Monate.“ Wer zum Beispiel nach einem Unfall plötzlich eine Behinderung habe, der brauche schnell Hilfe. Zum Beispiel Sonderfahrten mit dem Taxi zu ambulanten Behandlungen können einem ärztlich verordnet werden. „Aber das wird ein Arzt nicht machen, wenn keine Behinderung nachgewiesen ist“, sagt Dick.

Argument des Amtes überzeugt Neusch nicht

Zurück zu Harald Neusch, der beim Amt nachgefragt hat, warum alles so lange dauert. Das Inklusionsamt beim Landratsamt habe geantwortet, dass Informationen beim Hausarzt eingeholt werden mussten. Weil der Arzt durch den Umzug des Schwiegervaters ins Altenheim gewechselt habe, dauere das alles länger, habe es geheißen. Dieses Argument hält Neusch nicht für stichhaltig. „Wir hatten ja schon Gutachten von Augenarzt und Hausarzt eingereicht“, sagt er.

Das Landratsamt Ravensburg hat eine Anfrage der Redaktion zu dem Fall bis zum Redaktionsschluss nicht beantwortet.

Am 4. Dezember 2023 ist der Schwiegervater von Harald Neusch gestorben. Am 18. Januar erreichte die Familie dann der Brief vom Landratsamt mit dem Hinweis, dass der Schwerbehindertenausweis genehmigt ist.