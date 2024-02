Am Ravensburger Bahnhof fallen erste Bäume für den Schussenpark

Am Ravensburger Bahnhof fallen erste Bäume für den Schussenpark

Ravensburg / Lesedauer: 2 min

So oder so ähnlich könnte das Schussenufer künftig aussehen, wenn der geplante Park angelegt ist. (Foto: Stadt Ravensburg )

Einige Park&Ride-Parkplätze am Bahnhof sind während der Arbeiten wohl gesperrt. An der Stelle soll ein Park entstehen. Die Stadt will dort viele neue Bäume pflanzen.