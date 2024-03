Am Freitag ist „Feministischer Kampftag 8.3.“ in Ravensburg

Unter dem Motto „Feministischer Kampftag 8.3.“ organisieren drei intersektional-feministsche Gruppen aus Ravensburg und Friedrichshafen (Soli-Tresen Ravensgarten, Blaue Blume und Jugend kämpft) am Weltfrauentag, Freitag, 8. März, in Ravensburg eine Demonstration. Wie die Veranstalter mitteilen, treten sie dabei erstmals zusammen in der Öffentlichkeit auf und ergänzen das Programm des Frauenbündnisses Internationaler Frauentag in Ravensburg.

Laut Soli-Tresen Ravensgarten liegt der Fokus der Redebeiträge auf der Perspektive von People und Women of Color sowie auf den Themen feministische Elternschaft und Femizide. Franzi Groß unterstütze die Veranstaltung musikalisch.

Wie die Stadt Ravensburg in einer Pressemitteilung schreibt, ist die Versammlung von 16.30 bis 19 Uhr angesetzt. Die Aufzugsroute verläuft wie folgt: Bahnhofsvorplatz (Kundgebungsort 1), Eisenbahnstraße, Ober Breite Straße, Schussenstraße, Grünanlage Schussenstraße (Kundgebungsort 2), Frauentorplatz, Kirchstraße, Marktstraße, Humpisstraße, Roßbachstraße, Gespinstmarkt, Marienplatz / Kornhaus (Kundgebungsort 3). Zeitlicher Ablauf: 16.30 Uhr Redner am Bahnhofsvorplatz, 17 Uhr Start des Aufzugs, circa 17.15 Uhr Reden in der Grünanlage neben der Schussenstraße, circa 18 Uhr Beginn der Kundgebung auf dem Marienplatz. Die Veranstalter rechnen laut Stadtverwaltung mit etwa 300 Teilnehmern.