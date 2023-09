Am 1. Oktober wird es in diesem Jahr keinen verkaufsoffenen Sonntag in Ravensburg geben. Der Gemeinderat hatte im Frühjahr entschieden, auf einen dritten Einkaufssonntag in diesem Jahr zu verzichten.

Nach dem ersten verkaufsoffenen Sonntag anlässlich des Mobilitätstags am 26. März wird es im November einen zweiten geben. Anlass ist der Martinimarkt am Samstag, 11. und Sonntag, 12. November.

Das heißt, der Martinimarkt wird in diesem Jahr nicht wie früher am Freitag und Samstag stattfinden, sondern am Samstag und Sonntag. Von der Kombination der Markttage mit dem verkaufsoffenen Sonntag sollen Einzelhändler wie Marktbeschicker profitieren.