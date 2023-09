Die Stadt und das Wirtschaftsforum Pro Ravensburg bereiten die Innenstadt rund um den Marienplatz bereits auf die Großveranstaltung „Ravensburg spielt“ vor. In der Altstadt soll am Wochenende, 9. und 10. September, wieder die größte Spielemeile Oberschwabens viele Besucher anlocken. Laut Pressemitteilung spielt auch das Wetter mit.

Die Besucher dürfen sich auf vier Aktionsbereiche zum Mitmachen, zwei Bühnen mit Showprogramm, altbekannte und neue Aussteller sowie viele weitere Höhepunkte freuen. Das Veranstaltungsgelände erstreckt sich über den Marienplatz, die Kirchstraße, die Bachstraße und den Hirschgraben. Aufgrund der Fernwärme–Baustelle steht der nördliche Marienplatz diesmal nicht als Veranstaltungsgelände zur Verfügung, teilt die Stadt weiter mit.

Wochenmarkt–Stände verlegt

Die Stände des Wochenmarktes in der Kirchstraße werden am Samstag in die Herrenstraße verlegt. Die Imbissstände vor dem Lederhaus werden an beiden Veranstaltungstagen in die Spielemeile integriert.

Damit die mehr als 60 Spielestationen in der Innenstadt platziert werden können, wurden bereits die Fahrradständer abgebaut. Und wer bereits Weihnachtsmarkthütten in der Innenstadt entdeckt, darf sich nicht irritieren lassen: In den Spielehütten kann man am Wochenende Brettspiele von Ravensburger ausleihen. An der internationalen Spielehütte vor dem Rathaus kann man Spiele in verschiedenen Sprachen spielen.

Aufbau der Spielezelte am Freitag

Auch weitere Aktionsflächen werden vorbereitet: Am Freitag findet der Aufbau der Spielezelte von Ravensburger, des Seifenblasenlabors von Vetter und der Erlebniswelt von Nintendo auf dem Marienplatz statt.

Die Wettermodelle verheißen laut Pressemitteilung „bis auf Weiteres bestes Spätsommer–Wetter“. Demnach bleibe es weiterhin sonnig und sommerlich warm mit Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Für alle Besucher steht zur Abkühlung die kostenlose TWS–Trinkwasserbar vor der Südwestbank zur Verfügung.

Das Programm zu „Ravensburg spielt“ ist in der Tourist Information und in der Stadtbücherei sowie online unter www.ravensburg.de/rvspielt erhältlich.