Der Verein Kunst & Kultur rund um Karsee (KuK) lädt eigenen Angaben zufolge zu einer besonderen, vielseitigen Ausstellung ein. Der Verein widmet zwei Malern des 20. Jahrhunderts aus der Region eine umfassende Retroperspektive ihrer künstlerischen Arbeiten. Es handelt sich um Rudolf Weber, geboren 1912 in Ravensburg, verstorben 1994 in Vogt–Rohrmoos, und seinen Sohn Rudolf Weber, geboren 1939 in Weingarten, verstorben 1991 in Lindau.

Besucher können ab Sonntag, 10. September, Aquarelle, Ölbilder, Landschaften in Mischtechnik, Zeichnungen, Linol– und Holzschnitte, Plastiken und vieles mehr erkunden. Ein besonderer Höhepunkt der Ausstellung ist ein großes Wandrelief mit dem Titel „Der Ravensburger Handelszug“, dem die Lokalredaktion Ravensburg der „Schwäbischen Zeitung“ bereits 1972 einen Bericht widmete.

Die „Schwäbische Zeitung“ berichtete schon 1972

Darin heißt es: „Ein Stück Alt–Ravensburg stellt diese Relief–Plastik dar, die seit kurzem im hinteren Eingang des ,Weingartener–Hauses’, Ecke Kirch– und Herrenstraße, als Wandschmuck zu sehen ist. Sie wurde im Auftrag des Hausbesitzers, der Firma Immobilien–Rundel, von Kunstmaler und Graphiker Rudolf Weber aus Zement gestaltet und stellt einen Ravensburger Handelszug beim Verlassen der Stadt dar.

Im einzelnen zeigt die Plastik (von links nach rechts): eine Frau mit Kind, eine Gruppe spielender Kinder mit einem Bürger am Brunnen, im Mittelfeld den Handelszug, bestehend aus einem bespannten Wagen mit Reiter und bewaffneten Begleitern, davor ein Bettler mit einem Hund. Rechts als Abschluß abschiednehmende Bürgerinnen und ein alter Mann, auf dem Veitsburg–Torbogen sitzend. Im Hintergrund sind (von links nach rechts) Ravensburger Türme, aufgelockert durch Baumgruppen, zu sehen: Blaserturm, Veitsburg, Obertor, Wehrturm und Mehlsack.

Den Anlaß zur Herstellung und Anbringung der Plastik hat der Einbau eines Aufzuges im ,Weingartener Haus’ gegeben, dessen Fassade vor einigen Jahren ein ,goldenes Dachl’ nach Innsbrucker Muster erhalten hat.“

So wurde das Werk hergestellt

Laut Pressemitteilung wurde zur Herstellung des Reliefs zunächst eine positiv–Gestaltung aus Ton angefertigt und anschließend eine Gegenform aus Gips oder aus Kautschuk hergestellt. Nach anschließender Entfernung des Tones wurden dann die fünf einzelnen Platten mit Zement ausgegossen. Das Relief wurde mit R. Weber 1972 signiert. Im Rahmen des Grafik–Ateliers Rudolf Weber, Weingarten, sei auch der Sohn, Rudolf Weber jun., daran in Entwurf und Ausführung beteiligt gewesen, sodass man dieses Relief gut und gerne als Gemeinschaftswerk von Vater und Sohn bezeichnen könne.

Wie der Verein KuK weiter mitteilt, hatte Hildebrand Weber, der jüngste Sohn von Rudolf Weber jun., die einzelnen Teile des Reliefs in seinem Keller gefunden. Nachdem er den Besitzer Engelbert Rundel aus Ravensburg ausfindig gemacht hatte, wurde das Relief renoviert und ist jetzt im Rahmen der Ausstellung „Vater & Sohn Rudolf Weber im Dialog“ in Karsee zu sehen. Dafür hat es Engelbert Rundel als Leihgabe zur Verfügung gestellt.

Vernissage zur Ausstellung „Vater & Sohn Rudolf Weber im Dialog“ ist am Sonntag, 10. September, um 11 Uhr in der Treppenhausgalerie in Karsee. Eine Einführung in die Werke gibt Kunsthistorikerin Andrea Dreher. Das Brekkies’Inn-Duo Kerstin Hesse und Thomas Linder umrahmt die Veranstaltung mit Musik. Die Ausstellung ist bis 29. Oktober zu den Öffnungszeiten Freitag, Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Einige Werke können käuflich erworben werden.