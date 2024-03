„Alter Ummenwinkel“ in Ravensburg wird sichtbar gemacht

Die Deportation von 34 Sinti aus dem früheren Zwangslager Ummenwinkel in Ravensburg jährt sich am 13. März zum 81. Mal. Der authentische Ort des Zwangslagers im sogenannten „Alten Ummenwinkel“ ist nur noch für in Stadtgeschichte sehr geübte Personen auffindbar. Aus diesem Grund will eine Gruppe von Ravensburger Bürgern diesen historischen Ort aufsuchen und erkennbar machen.

Vermessungsingenieur Michael Polak wird am Mittwoch, 13. März, ab 14 Uhr verschiedene Gebäudeeckpunkte und die Dimensionen des Zwangslagers mittels moderner Geodaten einmessen und so den Ort temporär sichtbar machen. Wie die Initiatoren schreiben, sei es ein Anliegen der Bürger, dass dieser Ort nicht vergessen, sondern im historischen Bewusstsein verortet werde.

Nur noch Wenige kennen den „Alten Ummenwinkel“

Denn nur noch wenige Menschen kennen den sogenannten „Alten Ummenwinkel“ in Ravensburg. Er bestand als „Zigeuner-Zwangslager“ samt Stachelzaun und Bewachung von 1937 bis 1945. Nach dem Krieg lebten dort, im selben Areal, in den selben Gebäuden, die Ravensburger Sinti-Familien - bis zur Räumung der Wohnbaracken 1984, denn an dieser Stelle wurde die neue B30 gebaut.

Vom Zwangslager wurden am 13. März 1943 34 Sinti - Männer, Frauen und Kinder - deportiert. Sie wurden nach einer Nacht im Ravensburger Gefängnis am 14. März 1943 nach Auschwitz-Birkenau gebracht. 29 Menschen wurden ermordet.

Wo das Areal genau liegt

Das Zwangslager Ummenwinkel befand sich am nördlichen Stadtrand von Ravensburg, an der Gemarkungsgrenze zu Berg, etwa unterhalb der Firma Rafi. Die Schussen macht an der Stelle eine langgezogene S-Kurve, die Scherzach und der Böglebach fließen dort nebeneinander in die Schussen.

Anfahrt und Wegbeschreibung: Mit dem Auto über die Ravensburger Straße (L291) zum Parkplatz bei Rafi (neben der L291) oder mit der Buslinie R-60 zur Haltestelle Rafi und von dort aus zu Fuß an der Ampel Richtung Osten etwa 200 Meter nach unten zur Schussen.