Die Nutzung des Altdorfer Waldes bewegt die Menschen in der Region auch weiterhin. Zuletzt zeigte sich dies bei einer Gesprächsrunde im Neuen Ravensburger Kunstverein. Der Raum war proppenvoll, einige Zuhörer standen in den gesamten zwei Stunden. Zentral ging es um die angestrebte Kiesgrube im Wald in der Nähe des Vogter Ortsteils Grund. Das Gebiet wird seit knapp drei Jahren von Klimaaktivisten besetzt. Auch die im Wald geplanten Windräder kamen zur Sprache. Die Themen wurden kontrovers diskutiert.

Als Redner zu Gast waren Ulfried Miller, Geschäftsführer der Ortsgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der Kiesunternehmer Oliver Mohr und Landrat Harald Sievers

Kiesunternehmer Oliver Mohr, Landrat Harald Sievers und Ulfried Miller vom BUND im Gespräch mit Moderator Ralph Rundel (von rechts). (Foto: Lea Dillmann )

Es sind bereits Klagen gegen den Plan angekündigt

Oliver Mohr bekräftigte seinen Plan, weiter an der umstrittenen Kiesgrube in der Nähe des Vogter Ortsteils Grund festhalten zu wollen, solange es die Rechtsprechung zulasse. Der Geschäftsführer des Kiesunternehmens „Meichle und Mohr“ ist seit November einen Schritt weiter in seinem Vorhaben. Der neue Regionalplan, der auch Flächen für Rohstoffabbau in den Kreisen Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis festlegt, trat in Kraft. Der neue Plan sieht ein Kiesabbaugebiet in Grund vor, was der BUND und die Baumbesetzer kritisieren. Der Regionalplan wurde vom Regionalverband Bodensee-Oberschwaben erarbeitet.

Der Kiesunternehmer könnte also ab sofort beim zuständigen Landratsamt das notwendige Genehmigungsverfahren für die Kiesgrube starten. Dafür muss er alle geforderten Gutachten und Unterlagen zusammentragen. Das dauert laut Landrat Harald Sievers erfahrungsgemäß ein bis drei Jahre.

Zudem sind bereits Klagen gegen den Regionalplan angekündigt. Ende Dezember gaben die Gemeinden Baienfurt und Baindt bekannt, vor den Verwaltungsgerichtshof (VGH) nach Mannheim ziehen zu wollen, weil auch sie mit der Kiesgrube nicht einverstanden sind. Die beiden Gemeinden beziehen ihr Trinkwasser aus Quellen im Altdorfer Wald und fürchten, dass ein Kiesabbaugebiet die Qualität des Wassers beeinträchtigen könnte.

BUND erwägt weitere Klage

Auch der BUND erwägt, gegen den Regionalplan zu klagen, weil dieser Klimaschutzaspekte nicht ausreichend berücksichtigt hätte. „Das entscheide aber nicht ich, sondern der Landesvorstand“, sagte Ulfried Miller. Zunächst müsse aber geklärt werden, ob ein Gerichtsverfahren für den Verband zielführend und finanzierbar wäre. So lange noch keine Entscheidung des Gerichts steht, dient der aktuelle Plan als Grundlage für sämtliche Genehmigungsverfahren.

Landrat Harald Sievers empfahl allen Klagewilligen, ihr Vorhaben schnell umzusetzen, denn Klagen könnten ein Genehmigungsverfahren nicht hinauszögern. Es sei im Interesse aller, dass spätestens in zwei Jahren eine Entscheidung des Gerichts stehe, sagte er. Sonst könnte es passieren, dass mit dem Ausheben der Kiesgrube begonnen wird und kurz darauf das Gericht gegen den aktuellen Regionalplan entscheidet. Damit sei niemandem geholfen.

Wenn der Regionalplan jetzt beklagt wird, dann gibt es Rechtssicherheit für alle, sagte Kiesunternehmer Oliver Mohr, auch wenn die Klagen gegen den Regionalplan unter Umständen die Kiesgrube verhindern könnten.

Kiesunternehmer möchte Bedarf decken

Der Regionalverband legt einen Bedarf an Rohstoffen für die Region fest. Daran gemessen weist er mögliche Abbauflächen im Plan aus. „Wenn wir morgen den Bedarf nicht decken können, dann kommt der Kies von weiter her“, sagte Oliver Mohr. Sein Unternehmen liefere den in verschiedenen Gruben abgebauten Kies in einem durchschnittlichen Radius von 50 Kilometern aus, davon gingen vier Prozent ins Ausland.

Doch genau der Rohstoffbedarf ist es, den Ulfried Miller vom BUND als zu hoch ansieht. Es würden grundsätzlich zu viele Ressourcen verbraucht. „Wir müssen den Verbrauch insgesamt halbieren“, sagte Miller. Das spiegele der neue Regionalplan aber nicht wider. Stattdessen schreibe der Regionalverband den Rohstoffbedarf linear fort. Miller ist überzeugt: „Wir können auf kritische Abbau-Standorte verzichten, und da gehört der Altdorfer Wald dazu.“

Den Eingriff in die Natur könne man nicht wegdiskutieren, sagte Oliver Mohr. Er verwies aber darauf, dass er verpflichtet sei, die Grube wieder aufzufüllen und neue Bäume zu pflanzen.

Harald Sievers äußerte sich bei der Gesprächsrunde erstmals seit langem öffentlich zur umstrittenen Kiesgrube. Er habe sich bisher zurückgehalten, weil seine Behörde erst mit Beginn des Genehmigungsverfahrens zuständig sei. In der Gesprächsrunde gebe er lediglich seine persönliche Meinung dazu ab, betonte Sievers.

Zweiter Streitpunkt ist die Windkraft

Während der Fragerunde brachten mehrere Zuhörer das Thema Windkraft auf. Wo Windenergieanlagen in der Region entstehen können, soll der Teilregionalplan Erneuerbare Energien festlegen. Dieser wird losgelöst vom bereits genehmigten Regionalplan erarbeitet. Die Thematik Energie sei sehr komplex, weshalb sich der Regionalverband dazu entschieden habe, erstmals zwei neue Pläne zu erstellen, erklärte Harald Sievers.

Der Regionalverband zieht mehrere Gebiete im Altdorfer Wald in Betracht, in denen Windräder gebaut werden können. Der Verband hat in seinem vorläufigen Plan fünf optionale Gebiete auf 1060 Hektar im Altdorfer Wald detailliert ausgewiesen. Über diese und andere Gebiete in der Region möchte der Verband am Mittwoch, 17. Januar, von 18.30 bis 21 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum in Weingarten mit Bürgerinnen und Bürgern sprechen. Es hat sich auch Umweltministerin Thekla Walker angekündigt.

Die erste öffentliche Veranstaltung der Dialoggruppe des Energiedialogs Baden-Württemberg findet am Donnerstag, 18. Januar, ab 19 Uhr in der Gemeindehalle in Baienfurt statt. Sie hat das übergreifende Thema „Klimaschutz, Energiewende und Rolle der Windenergie“.

Mit Blick auf mögliche Standorte für Windräder im Wald sagte Sievers: „Der Wald wird seinen Beitrag zur Energiewende leisten müssen. In welchem Umfang, wird sich zeigen.“