Als noch der König die Turner grüßen ließ

Das Landesturnfest 1897 muss ein Spektakel in Ravensburg gewesen sein. Einen prächtigen Festzug hat es damals gegeben - und einen Gruß des Königs an die versammelten Turner. Das geht aus Zeitungsausschnitten des Oberschwäbischen Anzeigers hervor, die im Ravensburger Stadtarchiv lagern. Damals ging es den Turnern nicht nur um Sport, sondern zum Teil auch um Politik.

Festzug mit flatternden Bannern

Knapp 130 Jahre später wird 2024 wieder das Landesturnfest in Ravensburg stattfinden. Wie auch heute hatte sich Ravensburg damals wochenlang auf das Landesturnfest vorbereitet. Die Einwohner Ravensburgs hatten demnach ebenfalls zum Gelingen des Festes beigetragen, indem sie Turnern Quartier gewährten. Die Hauptlast der Organisation hatte damals laut Zeitungsbericht einer der Vorsitzenden des Ravensburger Turn- und Sportvereins getragen, Georg Thum.

Die Organisation des Landesturnfestes 1897 hatte maßgeblich Georg Thum (oben), Vorsitzender des Turn- und Sportvereins Ravensburg, geleistet. (Foto: Stadtarchiv Ravensburg, H 03 TSB, Bd. 28 )

Zur Eröffnung zogen damals die Turner in einem Festzug durch die Stadt, über den es in der Zeitung hieß: „Mit den vielen flatternden Bannern bot er ein imposantes Bild und endlose Ausdehnung. Von schöner Hand wurde den Turnern manch schönes Blumensträußchen und mancher Kranz gespendet.“ Reiter und die Regimentskapelle, der Kreisturnausschuss und die teilnehmenden Turnvereine machten mit.

Turnen wird Pflichtfach in der Schule

Die Parade führte zu einem nicht näher benannten Festplatz, wo der Stadtschultheiß Martin Springer eine Begrüßungsrede hielt. Das Turnen war damals ausschließlich Männern vorbehalten (erst 1919 begannen Frauen in den Ravensburger Turnvereinen mitzuturnen). „Die Notwendigkeit der Leibesübungen, die Vorteile und Früchte einer gleichmäßigen Ausbildung der Geistes und der Körperkraft sind allseitig anerkannt“, sagte Springer. Deshalb halte er es für richtig, dass die Oberschulbehörden Turnunterricht als obligatorisches Lehrfach an allen Schulen eingeführt habe.

Auch eine Fechter-Riege gehörte Ende des 19. Jahrhunderts zum Ravensburger Turn- und Sportvereins. (Foto: Stadtarchiv Ravensburg, H 03 TSB, Bd. 28 )

Das Turnen habe auch den Zweck, Männer heranzuziehen, die allzeit bereit seien, sich in den Dienst des Vaterlandes zu stellen, führte er weiter aus. „Wie sollten wir es vergessen, mit welcher Begeisterung sie zu den Fahnen geeilt sind in den Jahren 1870 und 1871 die wackeren Turnerscharen, als frevler Übermut des westlichen Nachbarn die Hand ausstreckte nach den deutschen Grenzen“, sagte Springer.

Neben Sportlern gibt es die „Maulturner“

Das Turnen hat historisch in mehrfacher Hinsicht auch eine politische Seite. In einer Festschrift zum 175. Jubliäum des Ravensburger Turn- und Sportbundes im Jahr 2022 heißt es, dass es innerhalb der bürgerlichen Turnvereine in den 1840er-Jahren zwei Gruppen von Turnern gab, deren Motivation sich unterschied. Die eine Gruppe habe aus „Nur-Turnern“ bestanden, die in erster Linie turnen und die Geselligkeit pflegen wollten. Die zweite Gruppe sei auch als „Maulturner“ oder „geistige Turner“ bezeichnet worden. Ihnen sei mehr an der politisch-gesellschaftlichen Diskussion und Aktion gelegen als am Sport.

Weiter heißt es in der Festschrift: „Zur Zeit der Gründung der Ravensburger Turngemeinde 1947 wollte eine Mehrheit der Turner radikal-demokratische Veränderungen, wie sie auch in der zeitgleich stattfindenden verfassungsgebenden deutschen Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche gefordert wurden. Einige dieser ,demokratischen’ Turner tendierten auch dazu, ihr politisches Ziel gegebenenfalls mit Waffen gegen den konservativ-reaktionären Obrigkeitsstaat durchzusetzen.“

Turner schicken Huldigungstelegramm an den König

Mehrfach wird in den Berichten zum Landesturnfest in Ravensburg auch Bezug auf den als Turnvater bezeichneten Friedrich Ludwig Jahn genommen. Er gilt als Begründer der Turnbewegung. Aus heutiger Sicht wird allerdings Kritik an seinen nationalistischen, rassistischen und frankophoben Ansichten geäußert.

Wer war Turnvater Jahn? Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852) errichtete im Juni 1811 in der Berliner Hasenheide einen ersten öffentlichen Turnplatz zur körperlichen Ertüchtigung der männlichen Jugend, wie es auf der Internetseite des Deutschen Olympischen Sportbundes heißt, – die Geburtsstunde der Turnbewegung. Turnvater Jahn – damals verehrt, heute kritisch wahrgenommen. (Foto: Stadtarchiv Ravensburg, H 03 TSB, Bü 19 ) Heutiger Blick auf Jahn Inzwischen ist der Blick auf ihn von kritischer Distanz geprägt. Der Spiegel berichtete etwa über ihn unter dem Titel „Turnvater Friedrich Ludwig Jahn: Doping fürs Deutschtum“, dem es beim Turnen auch um die Ausbildung einer „allgemeinen Waffenfertigkeit“ ging. In der „Hall of Fame des Deutschen Sports“, initiiert von der Stiftung Deutsche Sporthilfe, wird seine Rolle im Lauf der Zeit so beschrieben: „Als Mythos entwickelte sich der Turnvater in Sachen Heldenverehrung zu einem Universalgenie. Jedes politische Regime - von der Diktatur bis zur Demokratie - schuf sich sein eigenes Jahn-Bild. Und es passte immer! Der Turnvater diente im Kaiserreich als patriotischer Übervater. Arbeiterturnvereine verehrten ihn als Revolutionär. Die Nazis vereinnahmten seine Volkstum-Phrasen. Hitler würdigte Jahn zur Eröffnung des XV. Deutschen Turnfestes am 26. Juli 1933 als einen Menschen, der ,verkannt, verspottet und verfolgt, doch Vater einer umwälzenden Bewegung’ wurde. Also als einen Vorläufer seiner selbst.“

Zurück zum Landesturnfest 1897 in der Türmestadt. Damals schickten die Turner König Wilhelm II. von Württemberg ein „Huldigungstelegramm“, das der König prompt beantwortete. Darin bedankt er sich für „die darin ausgesprochenen Gefühle treuer Anhänglichkeit“ und wünscht einen schönen Verlauf des Festes.

Die Besten kamen aus Stuttgart, Ulm und Heilbronn

Tatsächlich lief bei der Großveranstaltung alles rund, die bereitstehenden Sanitäter hatten kaum Einsätze, wie es in den alten Zeitungsberichten heißt. An zwei Tagen wurden laut dem damaligen Festprogramm etliche Wettkämpfe im Einzel- und Vereinswettturnen ausgetragen. Auch Ringen, Sechskampf und Fünfkampf gehörten zum sportlichen Programm. Die besten Vereine, die mit ersten Preisen in der Oberstufe im Wettturnen ausgezeichnet wurden, kamen damals aus Stuttgart, Ulm und Heilbronn. Außerdem gaben verschiedene Vereine Vorführungen, zudem standen Spiele und ein „brillantes Feuerwerk“ auf dem Plan für die insgesamt vier Festtage.

Im Schlusswort legte ein Vertreter des Kreises den Turnern ans Herz, „sich nicht bloß ein frisches und frohes Gemüt zu bewahren, sondern auch sonst im Leben den Geist Jahn’s hochzuhalten, vor allem aber nach dessen Vorbild Vaterlandsliebe zu pflegen und sich als treue Söhne desselben zu zeigen“.

Festgesellschaft fährt gemeinsam an den See

Zum Abschluss unternahmen die Teilnehmer am vierten Festtag einen Ausflug an den Bodensee mit einer Rundfahrt mit einem Extraschiff, das für Besuche in Lindau und Bregenz anlegte. Eine Gruppe unternahm sogar noch einen Alpentour auf den Säntis. Von Friedrichshafen aus traten die Turner dann die Heimreise an.