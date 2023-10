Als Frauen das Turnen noch verboten war

Es gab noch keinen Strom, kein Auto, kein Fahrrad und kein Telefon, als Sportler in Ravensburg den Turngau Oberschwaben gründeten. Man schrieb das Jahr 1848, Männer arbeiteten bis zu 70 Stunden pro Woche und hatten eigentlich gar keine Zeit für Sport. Frauen mussten sich um Familie und Haushalt kümmern ‐ und Turnen war ihnen sowieso nicht erlaubt. So beschreibt der Ehrenpräsident des Turngaus, Jürgen Schumacher, die Anfangszeit des Verbandes, der nun 175 Jahre alt geworden ist.

Die Anzahl der Vereine hat sich vervielfacht

Am 1. Oktober 1848 trafen sich laut Schumacher Vertreter von zehn Turnvereinen (Biberach, Buchau, Friedrichshafen, Isny, Leutkirch, Ravensburg, Schussenried, Tettnang, Waldsee und Wangen) auf der Veitsburg in Ravensburg, um den Turngau Oberschwaben zu gründen. Obwohl die Menschen längst nicht so mobil waren wie heute, organisierten die Turner bereits Mitte der 1840er-Jahre erste Turnfeste.

Heute weist die Statistik des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) für den Turngau Oberschwaben rund 74.500 Mitglieder in 188 Mitgliedsvereinen aus. Er ist der flächenmäßig größte der 15 Turngaue des Schwäbischen Turnerbunds (STB) und umfasst vier Sportkreise. „Unser Motto ‚Leidenschaft für Bewegung‘ hat Früchte getragen“, sagt Jürgen Schumacher.

Ehrenvorsitzender hat bis ins hohe Alter geturnt

Seit Jahrzehnten engagiert sich der 81-Jährige für den Turngau Oberschwaben und war von 1986 bis 2001 dessen Präsident. „Die 175 Jahre Turngau Oberschwaben spiegeln in besonderer Weise die sportliche und gesellschaftliche Entwicklung der Region in wechselhaften Zeiten wider“, sagt er.

Seit vielen Jahren in Sachen Turnsport engagiert: Klara Mikolitsch, zweite Vorsitzende des TSB Ravensburg, und Turngau-Ehrenpräsident Jürgen Schumacher, der 28 Kinderturnfeste im Altkreis Wangen organisiert hat. (Foto: Barbara Müller )

Schon während seiner Schulzeit trat Schumacher in den Turnverein Isny ein. „Erst mit 70 Jahren habe ich das Gerätturnen aufgegeben“, erzählt er. Und tatsächlich sei die korrekte Bezeichnung Gerätturnen, nicht Geräteturnen, ist von den Verantwortlichen des Turngaus zu erfahren. In seiner aktiven Zeit habe er unter anderem 28 Kinderturnfeste im Altkreis Wangen organisiert.

Heute bieten die Vereine viel mehr als Turnen an Geräten

Anfangs war der Turnsport den Männern vorbehalten. Heute machen Frauen rund 63 Prozent der Vereinsmitglieder aus. Wurde Turnen früher als reines Gerätturnen der Männer betrieben, entstanden nach Zulassung der Frauen und im Zuge der Weiterentwicklung der Vereine Mehrspartenvereine mit neuen Angeboten.

„Damit änderte sich zwangsläufig auch die Zuständigkeit des Turngaus“, so Rüdiger Borchert, seit 2001 Präsident des Turngaus. Vom Kinderturnen über den Wettkampf- und Spitzensport bis hin zu vielfältigen Angeboten im Freizeit-, Fitness- und Gesundheitssport ist der Turngau nun zuständig für alle Sport- und Bewegungsangebote, die sich aus den vielseitigen Formen von Turnen und Gymnastik entwickelt haben.

Demnächst große Fortbildung für Übungsleiter

Als Partner seiner Vereine schreibt er Wettkämpfe aus, organisiert Veranstaltungen und vieles mehr. „Unser wichtigstes Anliegen ist ein umfassendes Weiterbildungsangebot für die Übungsleiter unserer Vereine“, sagt Borchert. Zum Beispiel findet eine solche Fortbildung unter dem Titel „Jedes Alter hat seinen Wert ‐ Lebenslanges Lernen durch Bewegung“ am 18. November in Bad-Wurzach statt.

Vertreter des Schwäbischen Turnerbunds, des Turngaus, der regionalen Sportkreise und der Mitgliedsvereine feierten 175 Jahre Turngau Oberschwaben auf der Veitsburg. (Foto: Barbara Müller )

Erfreulich sei, dass nach der Corona-Zeit die Mitgliederzahlen bei den Kindern und Jugendlichen sowie in der Altersgruppe 60 Plus wieder deutlich zugelegt haben, so Borchert. Diesen Trend bestätigt auch Klara Mikolitsch, zweite Vorsitzende des TSB Ravensburg, der zu den größten Mitgliedsvereinen im Turngau gehört. Seit 1977 ist sie für den TSB tätig. Auch im TSB dominieren heute die Frauen das Turnen: Von den 1350 Abteilungsmitgliedern sind 849 weiblich und 501 männlich.

Schon kurz nach der Geburt können Babys mit Sport loslegen

Als stärkste Gruppen sind die 51- bis 99-Jährigen mit 448 Mitgliedern und die Altersgruppe bis zwölf Jahre mit 410 Mitgliedern vertreten. Der TSB biete im Bereich Turnen und Gymnastik rund 40 unterschiedliche Kurse. „Die kleinsten Teilnehmer sind Babys ab drei Monaten. Auch Senioren mit über 95 Jahren sind bei uns dabei“, berichtet Klara Mikolitsch.

Eine gemeinsame Sorge bleibt den Vereinen und auch dem Turngau: Es werde immer schwieriger, Menschen zu motivieren, sich ehrenamtlich zu engagieren. Dabei würden Unterstützung und Engagement der Jugend dringend benötigt, um neue Ideen und Vorstellungen einzubringen und umzusetzen, und um Angebote aufrechterhalten zu können.