Am 20. Januar 1961 hielt John F. Kennedy seine Antrittsrede zum US-Präsidenten. Besonders berühmt wurde der Satz: „Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann - fragt, was ihr für euer Land tun könnt.“

Dieser Impuls ist immer noch aktuell. Ich wünschte mir, möglichst viele würden ihn neu hören. Es gibt so viele Frustrierte, die sich in die innere Emigration zurückziehen oder ganz real Deutschland verlassen. Unser Land verliert jedes Jahr zig Tausende hoch qualifizierte Fachkräfte. Die Generation Z lege ihre Priorität auf die sogenannte Work-Life-Balance, heißt es. Ich gehöre zu den Babyboomern, von denen viele möglichst schnell aus dem Arbeitsleben ausscheiden wollen. In der Politik wird seit der Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 immer wieder ein Pflichtjahr für junge Erwachsene diskutiert. Unzumutbar erscheint vielen dieser Dienst an der Allgemeinheit.

Gleichzeitig spüren wir, wie es überall knirscht: Die Bäckerei oder Metzgerei um die Ecke schließt, oft, weil sie keine Arbeitskräfte finden. Arztpraxen, Handwerker, Schulen - überall Personalmangel. Auch die Kirche muss Pfarrstellen zusammenfassen, um mit weniger Nachwuchs klarzukommen. Hinzu kommt eine Bürokratie außer Rand und Band. „Durch Deutschland muss ein Ruck gehen“, um es mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog zu sagen. Ein Ruck dahingehend, dass wir wieder lernen, das große Ganze zu sehen. Uns als Teil eines großen Organismus zu verstehen, wo wir alle gebraucht werden. Mit ganzem Einsatz!

Der Jahreswechsel gibt Anlass für die Frage: Wofür leben wir? Nur für uns selbst, für unsere persönliche Lebensoptimierung - oder für die Gemeinschaft, die in Partnerschaft und Familie beginnt und auch den Staat umgreift?

Die biblische Jahreslosung der Kirchen ist ein Wunsch des Apostels Paulus. Er schreibt an die Christen in Korinth: „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.“ (1. Korinther 16,14). Welch besseren Wunsch könnte man fürs neue Jahr hegen, als dass uns die Liebe antreibt? In der Familie, im Freundeskreis, aber auch am Arbeitsplatz und im bürgerschaftlichen Engagement? Ich erlaube mir am Übergang zum neuen Jahr, Ihnen diesen Wunsch mitzugeben. Ein gesegnetes neues Jahr!