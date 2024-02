Das Besondere am Ravensburger Lichterfest ist die Gemeinschaft. Jede und jeder ist aufgerufen, mitzumachen. Es soll ein Festival von allen für alle werden. „Community Arts Projekt“ lautet der Fachbegriff für solche gemeinschaftlichen Kulturveranstaltungen, die ursprünglich aus England stammen. Am Samstag, 2. März, wird das Fest, das diesmal unter dem Motto „Erde“ steht, zum dritten Mal in der Türmestadt gefeiert.

Die Veranstalter vom Kapuziner-Kreativzentrum wurden von Teilnehmerinnen und Teilnehmern überrannt, sagt Veranstaltungsmanager Sebastian Striegel. Gerechnet hatte man mit 1000 Menschen - mehr als 1300 sind es geworden, die in den vergangenen Monaten in zahlreichen Workshops sowie in der Offenen Werkstatt im Kapuziner an den Leuchtobjekten gebastelt haben. Der große Andrang war auch am Dienstagabend in der Offenen Werkstatt zu erleben. Eindrücke von finalen Arbeiten und einer vielfältigen Teilnehmerschar.

Die Gruppe, die sich vorher nicht kannte

Weit mehr als 100 Teilnehmer sind gekommen. Es riecht nach Holzleim, überall hängen teils überdimensional große Figuren an Haken von der Decke. Beim Umherlaufen muss man aufpassen, nicht an die Objekte aus Holz und Papier zu stoßen. In einer Ecke klingt es nach dem Bohrer beim Zahnarzt. Tatsächlich wird bloß eine Metallstange abgeflext. Überall stehen und laufen Menschen umher, teils mit Schürzen, teils mit leimverklebten Händen. Es wird gearbeitet, geplaudert, neues Papier geschnitten, frischer Leim geholt, geklebt und gebohrt.

Mitten in diesem kreativen Treiben finden sich vier Frauen, die ihre Vogel-Figur gerade mit einer dritten Schicht aus weißem Laternenpapier bekleben. Gabriele Erb pinselt Holzleim auf einen Tisch, legt ein Papierstück drauf und leimt von oben nochmal drüber. Anneke Oberhofer nimmt das weiß tropfende Papier entgegen und klebt es auf den Vogel. „Das ist bereits unsere vierte Figur“, sagt Monika Bosch. Wie lange sie schon an diesem Vogel arbeiten? „Gefühlt seit Monaten“, ruft Elisabeth Bühner lachend. Tatsächlich seit vier oder fünf Abenden.

Die Frauen wohnen ganz verstreut im Raum Bodensee-Oberschwaben. Kennengelernt haben sie sich im November vergangenen Jahres über die App „Meet 5“. Gabriele Erb aus Ravensburg war es, die via App Mitbastler suchte. Gemeldet haben sich fast 15 Leute. „Uns geht’s vor allem um den Spaß“, sagt Erb. „Es muss nicht perfekt sein.“

Kinder und Jugendliche mit Behinderung gestalten einen Baum

Die entspannte Atmosphäre genießen auch Heilerziehungspflegerin Susanne Lemke und Erzieherin Elena Ivacic, während sie ihren etwa zwei Meter hohen Baum gestalten. Aufgrund der Größe der Figur steht Ivacic auf der Leiter, während Lemke ihr die mit Leim bestrichenen Papierstücke reicht. Die beiden Frauen arbeiten für die Stiftung Liebenau. Ihr Baum ist ein Gemeinschaftsprojekt, an dem sich rund 20 Kinder und Jugendliche mit Behinderung beteiligt haben, die in Wohngruppen im Fachzentrum Hegenberg in Meckenbeuren leben.

„Unser Baum passt gut zu uns“, sagt Ivacic. „Er ist ein bisschen wild, mit Ecken und Kanten. Kein Ast gleicht dem anderen, aber gemeinsam ergeben sie Stabilität.“ Die beiden Frauen nehmen zum ersten Mal am Lichterfest teil. Insgesamt haben sie etwa 20 Stunden Arbeit investiert. „Wir haben den Zeitaufwand ehrlich gesagt unterschätzt“, meint Lemke. Gestresst wirken die beiden trotzdem nicht.

Bunte Figuren sind unerwünscht

Ein paar Meter weiter spricht Mekiye Ögüt mit Werkstattleiterin Pat Geddert und zeigt ihr eine farbige Illustration von der Skulptur, an der sie gerade baut. Die Frau aus Kurdistan möchte ihr Leuchtobjekt, eine mythologische Figur mit einem Menschen- und einem Schlangenkopf, die Weisheit symbolisiert, gerne bunt bemalen. Aber Geddert lehnt ab.

Unser Stil ist weiß und reduziert, da muss ich streng sein, erläutert die Werkstattleiterin.

„Wenn die Objekte farbig wären, bekäme das Festival einen völlig anderen Charakter“, erklärt Geddert, der anzusehen ist, dass es ihr um eine Herzenssache geht und nicht darum, sich durchzusetzen. Mekiye Ögüt wirkt etwas enttäuscht, aber einsichtig. Sie bekommt an diesem Abend beim Werken Unterstützung von Süleyman Ogulkanmis, mit dem zusammen sie den demokratisch-kurdischen Kulturverein Ravensburg leitet, und von Tochter Newroz Dedeoglu.

Ein multikulturelles Teilnehmerfeld

„Heute Abend sind wir sehr multikulturell“, erzählt Pat Geddert. Unangemeldet - so wie viele Helfer es machen - sei beispielsweise eine Gruppe aus Südamerika vorbeigekommen und habe ihre Hilfe angeboten. „Die haben die Hände der Gaia gemacht.“ Gaia, die in der griechischen Mythologie für die Erdmutter steht, ist nicht irgendeines der 500 Leuchtobjekte - sie ist das Leuchtobjekt, das die Parade anführen wird, getragen von einer Künstlergruppe aus England, mit der die Ravensburger Künstler einen engen Austausch pflegen.

Gaia besteht aus mehreren großen Elementen, wobei das Herzstück ein riesiger Frauenkörper ist, der einen ebenso riesigen Erdball gebärt. Wenn Pat Geddert neben Gaia steht, blickt sie genau auf die Brüste der Figur. Geddert lächelt bei dem Gedanken daran, wie viele Menschen an Gaias Brüsten herumhantiert haben. „Fünf Anläufe haben wir dafür gebraucht“, erzählt sie. „Erst sahen sie aus wie Brotlaibe, dann waren sie viel zu klein. Am Ende hat Robert die Brüste gemacht. Er ist Steinmetz.“ Gemeint ist Robert Huber, der künstlerische Leiter des Lichterfests, der die Idee zum Festival vor einigen Jahren von einer England-Reise mitgebracht hat.

Eine fiese Spinne inmitten einer herzlichen Gemeinschaft

Für ausladende Skulpturen sind auch Margit und Peter Rosenthal sowie Juliane und Tilo Kull bekannt. Wobei sich die beiden befreundeten Paare aus Ravensburg in diesem Jahr mit ihrer etwa vier Meter breiten Spinne fast zurückgehalten haben, wenn man bedenkt, dass sie beim vergangenen Lichterfest, das unter dem Motto „Luft“ stand, einen sieben Meter breiten Flugsaurier gebaut hatten. Jedenfalls wird es an diesem Abend spannend für die vier Bastler: Im Hof des Kapuziner leuchtet ihre Spinne das erste Mal. „Oooh“, raunen einige Künstler, die um die Spinne herum stehen. Das kaltweiße Licht ist übrigens kein Zufall, sondern gewollt, erklärt Tilo Kull: „ Es soll das Fiese der Spinne betonen.“

Helfer werden gesucht Die Lichterfest-Parade startet am Samstag, 2. März, um 18 Uhr in der Bachstraße. Davor und danach gibt es ein buntes Familienprogramm, Kunstausstellungen, Livemusik sowie viele After-Show-Partys in der Stadt. Unter anderem gibt es ab 16 Uhr Livemusik auf der Musikschulbühne am Holzmarkt und ab 16.30 Uhr ein Konzert von „Clean“ am Lederhaus. Das detaillierte Programm steht auf www.lichterfest-ravensburg.de Dort können sich auch noch Freiwillige melden, die bereit sind, bei der Parade zu helfen. Gesucht werden unter anderem noch Ordner entlang der Strecke und Personen für den Verkauf der Eintrittsbuttons, die die Zuschauer auf freiwilliger Basis für 3 Euro erwerben können.

Das Besondere am Lichterfest, so erzählen viele, ist die Gemeinschaft. Man hilft sich gegenseitig. Über Hilfe freut sich auch Daniela Igel, denn im Laufe des Schaffens ist ihr Objekt - passenderweise ein Igel - größer geworden als geplant. Um die 80 Stacheln habe das Tierlein inzwischen, schätzt die Frau aus Zußdorf, die seit Januar an ihrem Leuchtobjekt arbeitet. Da kam das Hilfsangebot der Ravensburger Fotografin Claudia Casagranda vom Lichterfest-Team wie gerufen. Casagranda sitzt im Schneidersitz auf dem Boden und kümmert sich um die vier Füße des Igels. „Sollen sie später baumeln oder fest sein?“, fragt sie.

Während die beiden Frauen noch darüber diskutieren, wird im Hintergrund bereits gefegt. Es ist fast 21 Uhr, der Werkstattabend neigt sich seinem Ende zu. Nur noch wenige Tage bleiben den Teilnehmern, um ihre Leuchtobjekte zu vollenden. Die Vorfreude ist spürbar. Schon bald dürfen die Kunstwerke mit ihrem Licht wieder Magie versprühen.