Zweimal gingen die Ravensburg Towerstars im entscheidenden siebten Spiel der Viertelfinal-Play-off-Serie der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) bei den Eisbären Regensburg in Führung, zweimal mussten sie den Ausgleich verdauen und letztlich eine 3:4-Niederlage hinnehmen, die die Saison der Oberschwaben mit einem Schlag beendete. Somit war das Entscheidungsspiel ein Spiegelbild der ganzen Serie, wenn nicht sogar der gesamten durchwachsenen Saison, in der es ebenfalls viele Aufs und Abs gegeben hatte. Bedingt waren diese durch viele verletzungsbedingte Ausfälle, aber immer wieder auch durch Undiszipliniertheiten der Spieler.

Von Rang zwei auf Rang sieben

Unvergessen bleibt in diesem Zusammenhang der Bärendienst, den Nick Latta seinem Club erwies, als er gegen die Eispiraten Crimmitschau eine Strafe kassierte, sich anschließend so heftig beschwerte, dass er zunächst zwei weitere Strafminuten bekam, und dann noch, weil er sich so gar nicht beruhigen konnte, eine zehnminütige Disziplinarstrafe und eine weitere 20-minütige Disziplinarstrafe. Von der Liga wurde er danach für vier Spiele gesperrt, zudem erhielt er eine Geldstrafe von den Towerstars aufgebrummt. Nachdem sich die Ravensburger im Verlauf der Spielzeit auf den zweiten Tabellenplatz gekämpft hatten, fielen sie, nach zahlreichen eigentlich unnötigen Heimpleiten, auf Platz sieben zurück und mussten deshalb sogar noch in die Pre-Play-offs (2:0 gegen Freiburg).

Im Viertelfinale hatte das Team von Gergely Majoross nach einem umjubelten 3:2-Sieg in Overtime in Regensburg die nächste Partie sang- und klanglos mit 1:5 in eigener Halle abgegeben. Der erfahrene Majoross sagte damals: „Wir haben bei ihnen 3:2 nach Verlängerung gewonnen, sie hier 5:1, aber das spielt keine Rolle, es steht eins zu eins. So sind die Play-offs.“

Towerstars gehen in der Serie mit 3:1 in Führung

Anschließend gewannen die Ravensburger mit viel Einsatz die nächsten beiden Begegnungen der Serie (4:2 in Regensburg und 4:0 zu Hause). Euphorie machte sich breit bei den Oberschwaben. Dass man diese Serie noch abgeben würde, das konnte sich so richtig niemand vorstellen, auch wenn der Cheftrainer weiterhin zur Vorsicht mahnte: „Das war nur ein Schritt in Richtung Halbfinale, mehr nicht.“

Die Hoffnung schwindet

Spiel fünf ging dann wieder sehr deutlich (4:1) an die Eisbären, aber es blieb ja noch Spiel sechs in der heimischen CHG-Arena, und das wurde dramatisch: Bereits nach 79 Sekunden gingen die Gastgeber durch Robbie Czarnik mit 1:0 in Führung, und alles war angerichtet für die große Party in Ravensburg. Die Gründe dafür, dass es trotzdem nicht für den Einzug ins Halbfinale reichte, fasste Majoross damals so zusammen: „Wir waren nicht in der Lage, mehr als ein Tor zu erzielen.“ Regensburg hingegen kam kurz vor Ende des zweiten Drittels zum Ausgleich und in der Verlängerung nach nur einer Minute zum Siegtreffer durch Abbott Girduckis. In der CHG-Arena konnte man in dieser Minute förmlich spüren, wie die Hoffnung aus den Köpfen der Spieler und Zuschauer wich. Während sich die Towerstars-Fans in einem schweigsamen Marsch in Richtung Parkplatz bewegten, hörte man im Hintergrund die Gesänge der 400 mitgereisten Eisbären-Anhänger noch lange.

Regensburg ist im Powerplay effizienter

Es kam, was kommen musste, das entscheidende siebte Spiel - auswärts. Was die Towerstars erwarten würde, wurde ihnen schon beim Einlauf klar. Ein gellendes Pfeifkonzert von 4599 Zuschauern begleitete sie aufs Eis. Obwohl die Ravensburger gut spielten und zweimal in Front lagen, konnten sie keine Dominanz aufbauen. Regensburg schlug immer umgehend zurück und war vor allem im Powerplay den berühmten Ticken effizienter als die Gäste. Ein wenig fehlte aber auch das Glück. Nick Latta traf kurz vor Schluss beim Stand von 3:4 nur den Außenpfosten. Wer weiß, was in der Verlängerung geschehen wäre?

Das war eines unserer besten Spiele. Ich bin stolz auf mein Team. Towerstars-Trainer Gergely Majoross

So blieb Gergely Majoross in der Pressekonferenz nur ein tiefer Seufzer und die Erkenntnis: „Das war vermutlich eines unserer besten Spiele. Leider haben wir ein Tor weniger erzielt.“ Und noch etwas war dem Ungarn wichtig: „Wir hatten große Personalprobleme, aber niemand hat sich beschwert. Alle haben mitgezogen, ob erkältet oder mit gebrochenen Fingern. Ich bin extrem stolz auf mein Team.“

Übrigens gingen alle DEL2-Viertelfinalbegegnungen ins Entscheidungsspiel - ein Novum. Kassel setzte sich gegen die Lausitzer Füchse durch, Kaufbeuren gegen Landshut und Crimmitschau gegen Krefeld. Durch Krefelds Ausscheiden ist Kassel das letzte verbliebene Team, das im Falle des DEL2-Meistertitels in die DEL aufsteigen kann.

Für die Towerstars ist die Saison nun abrupt beendet.