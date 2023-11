Im Jahr 2022 gab es in Deutschland etwa 16,71 Millionen Einpersonenhaushalte. Tendenz steigend. Die meisten Menschen haben Angehörige oder sind sozial eingebunden. Aber längst nicht alle. Viele sind allein, tatsächlich ganz allein ‐ im Leben und im Sterben.

Aber was geschieht mit Verstorbenen, die allein gelebt haben, im Pflegeheim oder womöglich obdachlos waren und keine Angehörigen mehr haben oder deren Angehörige nicht mehr auffindbar sind? Und was, wenn kein Geld für eine Beerdigung vorhanden ist?

In diesen Ausnahmefällen sind laut Bestattungs- und Polizeigesetz Baden-Württemberg die Ortspolizeibehörden, also das jeweilige Ordnungsamt zuständig. Bis im Jahr 2011 war es in Ravensburg üblich, dass nach der Einäscherung dieser Menschen, die Urnen in anonymen Gräberfeldern in Lindau durch Mitarbeiter der dortigen Friedhofsverwaltung eingegraben wurden. Es handelt sich dabei um sogenannte Ordnungsbehördliche Bestattungen.

Eine Steintafel als Erinnerung

Durch eine bemerkenswerte Initiative der Ravensburger Friedhofsverwaltung ist das heute anders. Diese Verstorbenen werden mittlerweile feierlich durch einen Geistlichen der Katholischen oder Evangelischen Kirche, der Friedhofsverwaltung und Vertreter der Vinzenzgemeinschaft beigesetzt. In sogenannten „erhaltenswerten Grabstätten“, die von den Angehörigen freigegeben worden sind, finden sie ihre letzte Ruhestätte. Die Friedhofsverwaltung oder Personen, die eine Patenschaft für das Grab übernommen haben, unterhalten und pflegen die Ruhestätten. Die Stadtverwaltung sorgt für eine Steintafel, auf der die Namen sowie die Geburts- und Sterbejahre zu lesen sind.

Ein Ort der Erholung

Der Hauptfriedhof in Ravensburg ist eine wunderschöne historische Sehenswürdigkeit und steht in seiner Gesamtheit unter Denkmalschutz. Er ist ein typisches Beispiel für die Gestaltung der Friedhöfe um die Jahrhundertwende. Damals wurde seine Bedeutung als Ort der Erholung und Kontemplation zunehmend wichtiger.

Große Laub- und Nadelbäume und zahlreiche Ruhebänke geben ihm einen parkartigen Charakter. Typisch für diese Zeit war auch die individuelle Gestaltung der Grabstellen. Das Grabmal wurde mehr und mehr zum Abbild der gesellschaftlichen Stellung der Verstorbenen oder deren Familien.

So lässt sich auch die Vielzahl von heimatgeschichtlich und künstlerisch bedeutsamen Grabmalen erklären. Einige dieser Grabstätten werden als „besonders schützenswert“ eingestuft. Sie dienen heute als letzte Ruhestätte für die Menschen, die „ordnungsbehördlich“ bestattet wurden. Seit 2011 sind inzwischen 176 Personen in 16 erhaltenswerten Grabstätten zu jeweils zehn bis 12 Urnen beigesetzt worden. Durchschnittlich etwa 14 Verstorbene pro Jahr, wobei die Anzahl tendenziell zunimmt. So waren es im ersten Halbjahr 2023 bereits 17 Personen.

Unbekannte Schicksale

Ein Dienstagvormittag im Oktober. Heute werden vier Männer beerdigt. Sie waren zwischen 43 und 82 Jahre alt und kamen ursprünglich aus Weingarten, Kirchheim unter Teck, Gelsenkirchen und aus der Ukraine. „Es ist eine traurige Form der Verabschiedung“, leitet Gerhard Walter die Feier ein.

Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte, um die wir oft nur kaum etwas wissen. Welche Schicksale sich hinter den Verstorbenen verbergen, kann man nur erahnen, fährt der Diakon fort.

Sie starben an den Folgen eines Schlaganfalles oder wurden tot in der Wohnung aufgefunden, und einer nahm sich verzweifelt sein Leben. Schweigen und Betroffenheit.

„Du Herr kennst das Leben eines jeden von uns, du weißt alles. Schenke ihnen ewiges Zuhause, Heil und Frieden.“ Gerhard Walter gestaltet einfühlsam und würdevoll die Trauerfeier. Mit dabei sind auch Peter Bucher, Franz Gräser, Hermann Mattes, Paul Deiber und Hans Hiller von der Vinzenzgemeinschaft und Friedhofsverwalterin Tanja Dorn. Eine seltene Ausnahme, dass heute auch noch drei Freunde und Weggefährten eines der Verstorbenen gekommen sind.

Ersatz für die Familie

„Die Vorstellung, dass jemand nur mit einem Priester und oder nur von einem Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung beigesetzt wird, ist schauerlich“, sagt Peter Bucher. „Hier in Ravensburg sind wenigstens wir mit dabei, den Betreffenden zu verabschieden“, so der Vorsitzende der Vinzenzgemeinschaft.

„Wir sind der Meinung, wenn jemand schon einsam gelebt und gestorben ist, soll er wenigstens auf dem letzten Gang zum Grab nicht alleine sein. Wir sind der Ersatz für die Familie“, ergänzt Mitbruder Franz Gräser.

In Ravensburg wurde die Vinzenzgemeinschaft, auch Vinzenzkonferenz genannt, bereits 1875 gegründet und besteht seit diesem Zeitpunkt ununterbrochen. Diese Katholischen Männerorganisationen gibt es bundesweit, ja sogar weltweit in 134 Ländern. Sie sind ein kirchlich und staatlich anerkannter Verband ehrenamtlich tätiger Laien innerhalb des Deutschen Caritasverbandes.

„Wir in Ravensburg sind eine Gruppe von Männern, die versuchen, in ehrenamtlicher sozialer Arbeit und in wirkungsvoller Weise das christliche Gebot der Nächstenliebe zu erfahrbar zu machen und zu verwirklichen. Wir sind in allen katholischen Pfarreien in Ravensburg aktiv“, erklärt Hermann Mattes.

„Zu den Werken der Barmherzigkeit gehört auch, Tote zu begraben. Christliche Werte ins Alltagsleben hineinzutragen. Nicht nur mit Worten, sondern auch in Taten und aus tiefstem Herzen“, so die Intention von Paul Deiber. „Jeder, der bereit ist, an diesen Zielen mitzuarbeiten, kann bei uns Mitglied werden“, sagt Hans Hiller.

Ein Anrecht auf Würde

Gerhard Walter ist dankbar über ihre Teilnahme an den Beisetzungen. „Nach meinem Verständnis hat jeder Mensch ein Anrecht auf Würde. Und das auch im Tod und auf dem letzten Weg“, so der Diakon. „Auch wenn wir nur wenig über die Lebensumstände der Leute wissen, so hatte doch jeder irgendwie sein Umfeld, seine Mitmenschen. Jeder hatte Freude und Schmerzen oder Leid, hatte sein eigenes Universum. Wir leben in einer Gemeinschaft und sollten unsere Verstorbenen nicht einfach so verscharren.“

Tanja Dorn setzt die Urnen bei. Die Friedhofsverwalterin weiß von anderen Städten und Gemeinden, dass die Urnen meist ohne Bestattung einfach in einer Grube anonym beigesetzt werden.

Sie freut sich, dass in Ravensburg dank der Kirchen und der Vinzenzbrüder würdevolle Beerdigungen stattfinden und dass die Stadt die Grabstätte und deren Pflege samt Gedenktafeln mit den Namen zur Verfügung stellt. „Das ist schon etwas ganz Besonderes“, betont sie.

Es gebe so viele erhaltenswerte Grabmale mit oft schönen Sandsteinkreuzen, Statuen oder anderer besonderer Ausstattung, die eigentlich hätten aufgelöst werden müssen.

So bleiben die Familiengräber, die nicht mehr belegt werden, weiterhin erhalten und werden mit den Steinplatten ergänzt. Die einen seien groß und repräsentativ beerdigt worden, die andern befinden sich nebendran, genauso wenig vergessen.