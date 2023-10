Alfons-Maurer-Straße teilweise gesperrt

Für die Brücke Meersburger Straße über die Alfons-Maurer-Straße in der Weststadt wird eine Umfahrung gebaut. Die Brücke muss vom Schwerlastverkehr entlastet werden. Daher dient die Umfahrung zunächst nur für polizeibegleitete Schwertransporte. Für den übrigen Verkehr bleibt die Brücke weiterhin frei und kann wie bisher befahren werden.

Im Zuge der Baumaßnahmen für die Umfahrung ist die Alfons-Maurer-Straße ab Montag, 30. Oktober, teilweise gesperrt. Von der Weststadt kommend ist die Alfons-Maurer-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt. Die Schmalegger Straße ist als Umfahrung ausgeschildert. Die Schmalegger Straße, in der aktuell ebenfalls Bauarbeiten stattfinden, wird zu diesem Zeitpunkt für den Kfz-Verkehr wieder freigegeben sein. Von Meersburg oder Bavendorf kommend ist die Einfahrt in die Weststadt über die Alfons-Maurer-Straße ebenfalls ab 30. Oktober nicht mehr möglich. Auch hier ist die Schmalegger Straße als Umfahrung ausgeschildert.

Die Baumaßnahme und die Teilsperrung der Alfons-Maurer-Straße dauert je nach Witterung bis etwa März 2024.