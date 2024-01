Albrecht Metzger mit „Strictly Old School“ in der Zehntscheuer

Albrecht Metzger, Ex-Rockpalastmoderator und Gründer der „Schwaben-Offensive“ Berlin, zieht am Donnerstag, 18. Januar, um 20 Uhr in der Zehntscheuer Ravensburg mit einem rasanten Soloabend die Bilanz seines Lebens. 1945 in Stuttgart geboren, wurde der Filmemacher und Kabarettist Zeitzeuge aller Nachkriegsmoden und politischen Großwetterlagen. 1971 fing er als Redakteur und Moderator beim TV an. Schon bald war er das Gesicht des legendären WDR-Rockpalast. Mit seinen Ansagen (“German Television proudly presents“) und Interviews wurde er zu einer legendären Person der deutschen TV-Geschichte. 1977 ging Metzger nach West-Berlin zum Kinder- und Jugendtheater „Rote Grütze“, drehte Doku- und Musikfilme und gründete das Kabarett „Schwaben-Offensive“.

Karten: Vorverkauf und Abendkasse 14 Euro, ermäßigt 12Euro, Vereinsmitglieder 10 Euro. Vorverkauf in Ravensburg bei der Tourist-Info und Schwäbischen Zeitung sowie bei allen bekannten VVK-Stellen der Region.