Alara Sehitler steht mit Deutschland im EM–Halbfinale

Die deutschen U19–Fußballerinnen stehen bei der Europameisterschaft in Belgien im Halbfinale. Die DFB–Auswahl von Trainerin Kathrin Peter verlor zwar das letzte Gruppenspiel mit 1:3 gegen die Niederlande, zog aber als Tabellenzweiter in die K.o–Phase ein. Damit haben sich die Deutschen bereits für die U20–Weltmeisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert.

Im Stade Leburton in Tubize entwickelte sich vor 621 Zuschauern schon in der ersten Halbzeit ein umkämpftes Spiel: Dilara Acikgöz (27.) brachte Deutschland in Führung, die Niederlande glich kurz vor der Halbzeit durch ein Eigentor von Jella Veit aus (42.). In der zweiten Hälfte sorgten Lotte Keukelaar (61.) und Rosa van Gool (81.) per Elfmeter für die Entscheidung. Die Aulendorferin Alara Sehitler stand wieder in der deutschen Startaufstellung. Die 16–Jährige, die im Sommer zum FC Bayern München wechselt, wurde allerdings nach der ersten Halbzeit ausgewechselt.

„Aufgrund von einigen Blessuren mussten wir unsere Startelf etwas umbauen. Die Niederländerinnnen sind sehr druckvoll ins Spiel gestartet und haben uns in den ersten 15 Minuten überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen“, meinte Kathrin Peter. „In dieser Phase hatten wir Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind.“ Wichtig sei dann aber das 1:0 gewesen. „In der Folge ist es uns leider nicht gelungen, das Spiel zu kontrollieren. Kurz vor der Pause den Ausgleich zu kassieren, war bitter“, sagte die DFB–Trainerin. „Die Niederlande musste auf Sieg spielen, um das Halbfinale zu erreichen und hat verdient gewonnen, da wir auch im zweiten Durchgang nicht richtig ins Spiel gefunden haben.“

Nun gelte es, die Niederlage abzuhaken. „Dann richtet sich unser voller Fokus auf das Halbfinale am Donnerstag, wo wir eine deutlich bessere Leistung zeigen und ins Endspiel einziehen wollen“, sagte Peter. Die EM–Halbfinalspiele sind am Donnerstag, das Endspiel findet am 30. Juli in Leuven statt.