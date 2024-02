Es war die wohl größte Demonstration, die Ravensburg je gesehen hat: 8400 Menschen haben sich am Samstag in der Stadt gegen rechte Umtriebe und „Remigrations“-Fantasien versammelt, um friedlich dagegen zu demonstrieren. Am Donnerstag, 1. Februar, wollen nun viele erneut ein Zeichen gegen rechts in der Stadt setzen.

Der Verein „Oberschwaben ist bunt“ feiert von 12 bis 19 Uhr auf dem Gespinstmarkt mit einem Aktionstag das zehnjährige Bestehen der ersten, weltweiten, digitalen Menschenkette „für Toleranz und gegen rechts“. Wie die Veranstalter mitteilen, wird die bundesweite, digitale Menschenkette an diesem Tag, bis zu den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg und der Europawahl, erneut gestartet. Die Organisatoren hoffen auf tausende Besucher. Ob es so viele werden wie bei der Demonstration am vergangenen Samstag ist angesichts des Wochentags jedoch ungewiss.

Gallische Dörfer in Oberschwaben

„Die Kreise Ravensburg und Biberach sind die einzigen in Baden-Württemberg, in denen die AfD noch kein Mandat hat. Weder im Kreistag noch in Gemeinderäten. Und das soll auch so bleiben“, sagt Organisator Made Höld kämpferisch zur Intention der Menschenkette.

Das ist so ein bisschen wie das kleine gallische Dorf bei Asterix und Obelix. Made Höld

Worauf er stolz ist: Angesichts stetiger Proteste bei AfD-Veranstaltungen im Weingartener Kultur- und Kongresszentrum soll deren Bundesvorsitzende Alice Weidel „keinen Bock mehr auf den Kreis Ravensburg“ haben und lieber im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen auftreten, wie er sagt. Im Bodenseekreis ist sie bei der letzten Bundestagswahl auch als Direktkandidatin angetreten - Weidel wohnt teilweise in Überlingen und in der Schweiz.

Aktionstag ist schon länger geplant

Geplant war die Wiederbelebung der „digitalen Menschenkette“ schon, bevor das gemeinwohlorientierte Medienhaus „Correctiv“ die Ergebnisse seiner investigativen Recherche über ein Neonazitreffen mit AfD- und Werteunion-Mitgliedern in Potsdam veröffentlicht hatte, bei der über die „Remigration“ von Millionen Menschen aus Deutschland mit ausländischem Pass oder sogar nur ausländischen Wurzeln gesprochen wurde - und wie man eine solche Vertreibung organisieren könnte.

Jetzt hat die Veranstaltung natürlich zusätzlich an Brisanz gewonnen. Made Höld

Ziel sei es, dass möglichst viele Kommunen, Vereine, Firmen, Geschäfte und andere Institutionen aus der Region Oberschwaben die digitale Menschenkette unterstützen, sich fotografieren lassen oder eine eigene Fotoaktion veranstalten und so ein Zeichen gegen rechts setzen. Am 1. Februar besteht ganztägig die Möglichkeit, sich an einem Fotostand auf dem Gespinstmarkt für die digitale Menschenkette ablichten zu lassen. Die Bilder werden auf der Internetseite www.oberschwabenistbunt.de veröffentlicht.

Wer möchte, kann auch selbst ein Foto von sich machen und es per Mail an [email protected] senden, erklären die Veranstalter. Das Bild wird dann zur digitalen Menschenkette hochgeladen. Auf einer Großbildleinwand laufen als Endlosschleife außerdem den ganzen Tag über die Bilder von mehr als 4500 Menschen, die sich vor zehn Jahren für die erste digitale Menschenkette hatten ablichten lassen.

Sonderstempel der Deutschen Post

Laut Veranstaltern wartet der Jubiläumstag mit einer Besonderheit auf: Erstmals präsentiere das Event-Team-Philatelie der Deutschen Post einen Sonderstempel zu einer antifaschistischen Aktion. Dieser Stempel kann ganztags auf dem Gespinstmarkt an einem eigens eingerichteten Poststand abgeholt werden. Passende Postkarten „gegen rechts“ gibt es vom Verein Tavir gratis. Lediglich die Briefmarken für 70 Cent müssten bezahlt werden.

Auf einer Bühne hält der Erste Bürgermeister von Ravensburg, Simon Blümcke, um 17 Uhr eine Rede. Zuvor, etwa ab 16.30 Uhr, wollen drei Mütter mit Gleichgesinnten auch eine echte Menschenkette in der Innenstadt bilden. Den gesamten Tag über wird die Bühne mit musikalischen Darbietungen und Redebeiträgen bespielt. So treten der Liedermacher Jan Denzler und Aja Gratz aus Biberach, die GpZ-Band aus Ravensburg und DJ Farmer FX auf.

Beklommenheit bei Menschen mit türkischen Wurzeln

Unterstützer der Aktion sind die Stadt Ravensburg, das ZfP Südwürttemberg, das Bundesprogramm „Demokratie leben!“, die Gesellschaft für christlich-jüdische Begegnung in Oberschwaben, die Bruderhausdiakonie, Weltpartner, der Verein fiB und die Freunde der Räuberhöhle 2012.

Mitveranstalter ist zudem der „Türkische Akademiker-Verein in Ravensburg“ (Tavir). Die türkische Community im Schussental ist größtenteils zutiefst beunruhigt über die Pläne, sogar „nicht-assimilierte“ Migranten mit deutschem Pass loszuwerden. Dabei seien Rassismus und rechte Gewalt in ihrem Alltag leider allgegenwärtig, so Tavir-Vorsitzende Gülcin Bayraktar.

Als Deutsche mit Migrationshintergrund in dritter Generation bin ich es leid, mich und meine Identität ständig aufs Neue erklären zu müssen, mir anhören zu müssen, dass ich nicht hierhergehöre. Gülcin Bayraktar

Ähnlich äußert sich Hülya Gürses, frühere SPD-Stadträtin in Weingarten: „Ich bin schockiert und besorgt zugleich. Es ist mehr als beunruhigend zu wissen, dass es Menschen mit derartigem Gedankengut gibt. Ich bin in Deutschland als Tochter türkischer Einwanderer geboren, habe zwei Kinder großgezogen, arbeite und war unter anderem zehn Jahre als Stadträtin engagiert. Deutschland ist meine Heimat! Meine türkischen Wurzeln sind Teil meiner Identität. So wie ich haben rund 24 Millionen Menschen einen Migrationshintergrund und sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Gesellschaft. Was muss der Mensch tun, um von allen als Bestandteil dieser Gesellschaft akzeptiert zu werden? Was ist eigentlich wirklich das Problem?“

Nicht alle haben Sorge wegen der AfD

Doch es gibt auch andere Meinungen. Der Ravensburger Rechtsanwalt Süleyman Yildirim, ebenfalls als Kind von Gastarbeitern in Deutschland geboren, meint, die AfD habe in einigen Punkten Recht, wenn sie eine zu hohe Einwanderungszahl beklage. „Der Großteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund erkennt an, dass viele illegal eingereiste und vor allem kriminelle Ausländer abgeschoben werden müssen“, meint der Strafverteidiger. Er glaubt: „Die Bereitschaft, die AfD zu wählen, liegt eher darin, dass ein Großteil der Bevölkerung erkannt hat, dass die Politik der bisherigen Parteien insgesamt gesehen mangelhaft ist.“

Weitere Informationen unter www.oberschwabenistbunt.de