Wochenrückblick

Aichstetter Unternehmer stirbt jung ++ Fünf Pferde kommen bei Brand um

Landkreis Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Das waren die Top-Themen der vergangenen Woche im Kreis Ravensburg. (Foto: Diverse/Schwäbische.de )

Beim Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Bad Wurzach sterben fünf Pferde. Der Bauträger der Klosterarkaden in Weißenau meldet Insolvenz an. Die Themen der Woche.

Veröffentlicht: 02.12.2023, 12:00 Von: Lukas Wild