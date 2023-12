Die Grüne Bundestagsfraktion hat bei den turnusgemäßen Wahlen zur Mitte der Legislaturperiode ihren Fraktionsvorstand bestätigt. Die Ravensburger Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger bleibt stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Koordinatorin des Fachbereichs Internationales & Menschenrechte.

In einer Pressemitteilung schreibt Brugger: „Die aktuellen außenpolitischen Krisen haben wie selten zuvor Auswirkungen auf das Leben der Menschen hier bei uns. Wir wollen auch in den kommenden zwei Jahren in dieser auch weiter schwierigen Lage Orientierung geben und Dilemmata klar benennen. Unser Ziel ist es, gute und konkrete Lösungen für den Alltag der Menschen anzubieten und die Weichen für eine sichere Zukunft zu stellen.“