Aggressor beschädigt Haus und beleidigt Polizeibeamte

Mehrere Strafanzeigen kommen laut Polizeibericht auf einen 21-Jährigen zu, der am Dienstagabend die Polizei auf Trab gehalten hat. Zunächst wurden die Beamten alarmiert, weil der Mann in der Franz-Beer-Straße Steine gegen die Rollläden eines Hauses geworfen hat. Eine Bewohnerin bedrohte und beleidigte der 21-Jährige zudem. Beim Eintreffen der Polizisten war der Tatverdächtige jedoch nicht mehr vor Ort. Rund

90 Minuten später fiel der 21-Jährige durch seine aggressive Art in einem Schnellrestaurant in der Gartenstraße auf. Dort geriet er in Streit mit anderen Gästen und beleidigte im weiteren Verlauf eine Polizeistreife. Die Beamten zeigten den 21-Jährigen bei der Staatsanwaltschaft an.