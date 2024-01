Aggressiver Gast verbringt Nacht in Arrestzelle

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 42-Jähriger rechnen, der am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in einer Gaststätte in der Kornhausgasse mehrere Gäste belästigt hat. Das teilt die Polizei mit. Eine alarmierte Polizeistreife erteilte dem deutlich alkoholisierten Mann einen Platzverweis, dem dieser jedoch nicht nachkam. Als die Beamten in der Folge die Personalien des 42-Jährigen erheben wollten, wurde er zunehmend aggressiver und musste von der Streifenbesatzung in Gewahrsam genommen werden.

Dagegen wehrte sich der 42-Jährige und sperrte sich gegen das Anlegen der Handschließen. Er wurde mit Unterstützung einer zweiten Polizeistreife auf das Polizeirevier gebracht, wo er die restliche Nacht in einer Arrestzelle verbringen musste. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Zudem wird er die Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung begleichen müssen.