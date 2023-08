Agentur für Arbeit reduziert Öffnungszeiten

Die Agentur für Arbeit Konstanz–Ravensburg passt aus organisatorischen Gründen, wie es in einer Pressemitteilung heiß, ihre Öffnungszeiten in den Eingangszonen, in denen Menschen sich arbeitslos melden können, an. Ab September 2023 sind diese dienstags ausschließlich für terminierte Vorsprachen geöffnet, unterminierte Anliegen können der Mitteilung zufolge nicht mehr entgegengenommen werden. Termine können online unter https://web.arbeitsagentur.de/portal/terminvereinbarung/ pc/agenturen/anliegenauswahl vereinbart werden. Wer sich ohne Termin persönlich arbeitslos melden möchte, könne dies ohne rechtliche Nachteile am folgenden Werktag nachholen. teilt die Behörde weiter mit. Die Öffnungszeiten der beiden Berufsinformationszentren (BIZ) in Konstanz und Ravensburg sind von den Änderungen nicht betroffen. Terminierte Beratungen in der Arbeitsvermittlung oder Berufsberatung finden weiterhin auch außerhalb der Öffnungszeiten der Eingangszonen statt.

