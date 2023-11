Ravensburg

Agentur für Arbeit gibt Überblick über Möglichkeiten der Kinderbetreuung

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg bietet am Mittwoch, 15. November, von 9 bis 11 Uhr einen Vortrag für alle an, die eine Tagesbetreuung für ihr Kind suchen oder Interesse an der Qualifizierung zur Tagespflegeperson haben.

Veröffentlicht: 08.11.2023, 15:50 Von: sz