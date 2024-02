Wer im Kreis Ravensburg einen Schwerbehindertenausweis beantragt, muss möglicherweise länger als ein Jahr auf die Bewilligung warten. Das ist zu lang, räumt das Landratsamt jetzt ein. Die Gründe dafür, dass einige Verfahren so lange dauern, sieht das Amt aber nicht bei sich selbst. Meist seien „Dritte“ schuld an Verzögerungen. Die Ärzte, die ebenfalls eingebunden sind, werfen aber der Behörde unnötige Rückfragen ineffiziente Abläufe vor.

Amt sieht Verzögerung bei anderen Beteiligten

In der Regel braucht das Sozial- und Inklusionsamt des Landratsamtes für die Bearbeitung eines Antrags auf einen Schwerbehindertenausweis zwischen drei und sechs Monaten, wie der Dezernent für Arbeit und Soziales Reinhard Friedel erklärt. Doch der Ravensburger Harald Neusch hat eine andere Erfahrung gemacht, als er einen Schwerbehindertenausweis für seinen Schwiegervater beantragte. 13 Monate dauerte es, bis der Bescheid eintraf. Da war der Schwiegervater bereits gestorben.

Freidel räumt ein: „Eine Bearbeitungszeit von 13 Monaten für einen Antrag auf einen Schwerbehindertenausweis ist ungewöhnlich lange, bedauerlich und kann für die Antragstellerinnen und Antragsteller frustrierend sein.“ Grund für so lange Verfahren könnten seinen Angaben zufolge zum Beispiel eine hohe Arbeitsbelastung im Amt oder komplexe medizinische beziehungsweise rechtliche Prüfungen sein. Und nicht immer sei das Amt selbst schuld: „In Verfahren, in denen wir als Behörde auf die Mithilfe und Mitarbeit Dritter angewiesen sind, kann es zu zusätzlichen zeitlichen Verzögerungen kommen, auf die wir keinen Einfluss haben.“

Ärzte verteidigen sich gegen Vorwurf

Zu diesen „Dritten“, die im Verfahren mitwirken müssen, gehören auch Ärzte. Der Kreisärztechef Wolfgang von Hänisch verteidigt sich und seine Kollegen. Aus seiner Sicht liegt die Verantwortung für lange Verfahren eben doch beim Amt, das zum Teil überflüssige Fragen stelle. Das Amt hake bei den Ärzten bezüglich Krankheiten und Krankheitsfolgen nach, die den Grad der Behinderung gar nicht beeinflussen, sagt von Hänisch.

Viele vom Amt gestellten Fragen sind unlogisch, nicht vorgewichtet oder wiederholen sich mehrmals in den vorgegebenen Fragestellungen, kritisiert der Kreisärztechef.

Außerdem bestätigt er die Aussage seines Kollegen Hans Bürger, dass die Ärzte nach eigenem Empfinden zu wenig Geld für die Bearbeitung solcher Anfragen bekommen. Bürger hatte gesagt, er kenne Mediziner, die deshalb im Formularstreik seien, also die Anfragen liegen lassen.

Von Hänisch zählt auf: Die amtlich gestellten Fragen müssten beantwortet und vom Arzt in Form eines Gutachtens diktiert werden, dann von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin der Praxis geschrieben, Befunde kopiert und verschickt, schließlich eine Rechnung gestellt werden. „Das Gutachten ohne Kopienerstattungskosten liegt bei steuerpflichtigen circa 20 Euro. Ein Anreiz zur ernsthaften Beantwortung der Fragen existiert nicht“, so von Hänisch.

Arzt hat eine Idee, wie es schneller gehen könnte

Sein Lösungsvorschlag: Jeder Patient sollte seine Befunde selbst archivieren und zum Beispiel durch eine eidesstattliche Selbstauskunft dem Amt Rede und Antwort stehen. Dazu schlägt er eine Begutachtung analog der Pflegegradeinstufung durch einen Besuch zu Hause vor. Diese Besuche machten speziell geschulte Personen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen. Das gelinge beim Pflegegrad inzwischen binnen 25 Tagen.

So läuft der Antrag ab: nötige Unterlagen Um über einen Antrag entscheiden zu können, benötigt das Sozial- und Inklusionsamt nach eigenen Angaben medizinische Stellungnahmen und Gutachten unter anderem von - behandelnden Ärzten - Krankenhäusern - Reha-Einrichtungen oder Kurkliniken - Berufsgenossenschaft - Kranken- und Pflegekassen. Sind diese Unterlagen nicht mit dem Antrag eingereicht worden, muss der Sachbearbeiter sie anfordern. Amt übergibt an externen Gutachter Liegen die Unterlagen alle vor, werden sie an einen externen medizinischen Gutachter geschickt. Dieser betrachtet alle vorliegenden „Gesundheitsstörungen“, wie der Dezernent für Arbeit und Soziales Reinhard Friedel erklärt, und ermittelt den Grad der Behinderung. Abschluss des Verfahrens Sobald dieses Gutachten vorliegt, erstellt ein Sachbearbeiter möglichst zeitnah, so Friedel, einen Bescheid und den Schwerbehindertenausweis.

Amtsleiter Reinhard Friedel betont, dass es auch im Interesse der Landkreisverwaltung sei, die Bearbeitungszeiten der Anträge auf einen Schwerbehindertenausweis zu verkürzen. Dort werden seinen Angaben zufolge mit sieben Vollzeitstellen im Schnitt 4401 solcher Anträge pro Jahr bearbeitet. Es gehe auch den Sachbearbeitern darum, dass die Betroffenen schnellstmöglich Unterstützung erhalten.

Weitere Betroffene melden sich zu Wort

Dass das nicht immer gelingt, wird an den Rückmeldungen von Lesern auf den Bericht über die 13-monatige Wartezeit von Harald Neusch und seinem inzwischen verstorbenen Schwiegervater deutlich.

Eine Leserin, die anonym bleiben will, schreibt der Redaktion, dass die Bearbeitung des Antrags auf einen Schwerbehindertenausweises nach dem Schlaganfall ihrer Mutter ebenfalls 13 Monate gedauert hat. Dabei habe der Hausarzt erst nach knapp einem Jahr die Anfrage vom Sozialamt erhalten, sich zum Antrag zu äußern. „Es lag nicht am Hausarzt“, betont die Leserin.

Mitarbeiter berichten von Personalnot und Überlastung im Amt

Andreas Arndt schreibt, dass er über acht Monate auf eine Bewilligung aus dem Ravensburger Landratsamt gewartet hat, obwohl er aktuelle Arzt- und Operations-Berichte mitgeschickt habe. Auf drei E-Mails, in denen er erfragen wollte, wie lange das Verfahren noch dauert, habe er keine Antwort erhalten. Am Ende wurde ein Grad der Behinderung festgestellt, der geringer ist als das, was ihm seiner Ansicht nach zustünde. Doch Arndt sagt: „Letztendlich habe ich aufgegeben. Ich glaube, dass in diesem Amt einiges im Argen liegt und auf Kosten der Betroffenen ausgetragen wird.“

Die Ärzte im Landkreis werfen dem Sozial- und Inklusionsamt vor, unnötige Fragen zu stellen. (Foto: Marijan Murat/dpa )

Ernst Korn aus Weingarten hat nach sechs Monaten bei der Behörde angefragt. Bei einem Telefonat sei ihm mitgeteilt worden, dass noch Anträge von vor einem Jahr vorlägen, über die wegen Überlastung und akuter Personalnot noch nicht entschieden werden konnte. „Ich finde es traurig, dass eine Behörde gebrechliche Menschen so hängen lässt und die Verantwortlichen nicht für eine Abhilfe sorgen. Ich habe wenigstens die Bescheiderteilung noch erlebt“, so Korn, dessen Ausweis kurz nach seiner Beschwerde bewilligt wurde.

Gleiches Problem auch im Bodenseekreis

Auch im Bodenseekreis besteht das Problem offenbar. Dort hat eine betroffene Leserin eine Höherstufung ihres Grades der Behinderung im Sommer 2023 beantragt - und bei einer telefonischen Rückfrage erfahren, dass der hinzugezogene externe Gutachter 600 Gutachten auf Halde liegen habe. „Ich werde nicht tot sein, bis ich meine Erhöhung habe, aber es ist ärgerlich, dass benachteiligte Menschen so lange auf ihr Recht warten müssen“, schreibt die Frau, die ebenfalls anonym bleiben will.