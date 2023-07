Nachdem ein Fahrradfahrer in Ravensburg in der Wangener Straße tödlich verunglückt ist, hat sich eine Diskussion über die Platzverhältnisse auf der Hauptverkehrsader entwickelt. Künftig soll sich dort einiges verändern. Die Stadt will im Herbst Vorschläge machen. Außerdem wird weiter an dem Bau eines Fußgängerstegs geplant.

Agendagruppe hat klare Forderung aufgestellt

Am 23. Mai ist ein Fahrradfahrer bei seiner Fahrt bergab in Richtung Innenstadt mit einem entgegenkommenden Radler zusammengestoßen, auf die Straße gestürzt und dort von einem Lkw tödlich verletzt worden. Radfahrer teilen sich ein einseitiges Trottoir an der Bundesstraße mit Fußgängern. Radfahrer in beide Fahrtrichtungen und Fußgänger — das ist zu viel, meint die Agendagruppe Radfahren aus Ravensburg.

Sie forderte in einer öffentlichen Stellungnahme, dass der Rad– und Gehweg an der Wangener Straße verbreitert werden müsse, und zwar möglichst bald. Dort seien nicht nur Pendler, sondern auch Schüler und in den Sommermonaten viele Familien und Jugendliche unterwegs, die zum Flappachbad fahren.

Bürgermeister stellt Veränderungen in Aussicht

Die Grünen unterstützen die Forderung nach einem breiteren Weg, wie Stadträtin Maria Weithmann in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses des Ravensburger Gemeinderats betonte.

„Das Thema sollte nicht wieder aus dem Blickfeld verschwinden. Das ist dringend da oben“, sagte Maria Weithmann.

Bürgermeister Dirk Bastin versprach, so schnell wie möglich zu handeln. Die Stadtverwaltung werde dem Gemeinderat nach der Sommerpause Vorschläge vorlegen. Weil es darum geht, den Weg für Fahrradfahrer breiter zu machen, könne das die Stadt nicht alleine entscheiden. Die Wangener Straße ist eine Bundesstraße, deshalb müsse der sogenannte Straßenbaulastträger, also der Bund beteiligt werden.

Oststadt wächst enorm durch Lumper Höhe

Langfristig werden zusätzliche Fußgänger, Fahrradfahrer und Autofahrer in der Wangener Straße dazukommen. Denn auf dem Rinker–Areal entsteht gerade ein neues Wohnviertel, die sogenannte Lumper Höhe mit 324 Wohnungen. Um den Bewohnern eine gute Anbindung an die Innenstadt zu ermöglichen, ohne die Bundesstraße queren zu müssen, will die Stadt einen Steg bauen — und kommt dabei offenbar auch voran.

„Wir liegen mit dem Projekt im Zeitplan“, teilte der städtische Pressesprecher auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Im Moment würden die Kosten geschätzt. Im Herbst könne man sagen, wie teuer die Brücke voraussichtlich werde. Dann könne der politische Beratungsprozess zu dem Projekt wieder aufgenommen werden.

Stadtsprecher äußert sich zu möglichem Baubeginn

Noch fehlt aber eine Idee für die sichere Weiterführung von Fußgängern und Radfahrern in die Altstadt hinein. Die Verkehrsanbindung und Verkehrsregelungen sollten im Lauf des Jahres 2023 mit dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit besprochen werden, wie der Stadtsprecher Timo Hartmann im vergangenen Winter angekündigt hat. Baubeginn sei dann frühestens 2024.

Die Stahlbrücke zwischen der Holbein– und Veitsburgstraße ungefähr auf Höhe der freien Tankstelle soll 90 Meter lang und rund vier Meter breit sein. Erste Angaben zu den erwarteten Kosten lagen zwischen zwei und drei Millionen Euro.