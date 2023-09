Abschied von der großen Bühne

Vor 40 Jahren hat Peter Schad mit seinen Oberschwäbischen Dorfmusikanten zum ersten Mal beim Hafenkonzert des damaligen Südwestfunks gespielt. Dies war der Startschuss zu einer Karriere mit über tausend Konzerten im gesamten deutschsprachigen Raum, wo seine Erfolgskompositionen regelrechte Hits der Blasmusik geworden sind. Jetzt geht er nach vierzig Jahren von der Bühne und verabschiedet sich am Samstag, 9. September, in der Oberschwabenhalle in Ravensburg von seinem treuen Publikum. „Wir haben mit unserer Musik immer ganz viel Freude gehabt und schauen voller Dankbarkeit auf diese Zeit zurück“ sagt Peter Schad und freut sich auf sein Abschiedskonzert. Konzertbeginn: 19 Uhr Kartenreservierungen unter der Telefonnummer 07564/1237