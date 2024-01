Nach der Aufdeckung eines Geheimtreffens rechter Kreise in Potsdam gehen deutschlandweit Menschen gegen rechtsradikales Gedankengut auf die Straße. Zum Inhalt des Geheimtreffens hat die Recherchegruppe „Correctiv“ geschrieben: „Menschen sollen aufgrund rassistischer Kriterien aus Deutschland vertrieben werden können - egal, ob sie einen deutschen Pass haben oder nicht.“ Schwäbische.de hat Menschen mit Einwanderungsgeschichte in ihrer Familie gefragt, wie es ihnen angesichts solcher Vorhaben von Teilen der Rechten geht.

Gülcin Bayraktar sieht ganze Gesellschaft bedroht

Nach Definition des Statistischen Bundesamts haben 20,2 Millionen Menschen in Deutschland eine „Einwanderungsgeschichte“, sind also seit 1950 selber eingewandert oder deren Kinder. Rechtsextreme wollen Menschen nun am liebsten loswerden. „Remigration“ wird von ihnen als Begriff dafür verwendet. Im wissenschaftlichen Kontext umfasst der Begriff Formen der Rückkehr von Migranten in deren Herkunftsland.

Gülcin Bayraktar, Vorsitzende des Vereins Tavir, der sich in Ravensburg und Oberschwaben für Integrations- und Bildungsprojekte einsetzt (Foto: privat )

Seit einigen Jahren wird der Begriff „Remigration“ laut Bundeszentrale für politische Bildung verstärkt von rechtspopulistischen und rechtsextremen Akteuren genutzt und im Sinne ihrer Ideologie politisch umgedeutet: als Euphemismus für die Forderung nach massenhaften Ausweisungen von Menschen mit Migrationshintergrund.

Gülcin Bayraktar, die Vorsitzende des Türkischen Akademiker-Vereins in Ravensburg (TAVIR), die Projekte für Vielfalt im Schussental koordiniert, ist entsetzt über die Pläne der Rechtsextremisten. „In diesem geheimen Treffen ging es um Deportationsfantasien - die Deportation von Menschen, die in diesem Land geboren und/oder aufgewachsen sind, von Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, um zu arbeiten und die Zukunft dieses Landes aktiv mitzugestalten. Menschen, die tagtäglich mehr für ihre neue Heimat tun als die meisten Möchtegernpatrioten in diesem Land.“

Sie meint, dass die Bedrohung nicht nur Migranten mit und ohne deutschen Pass betreffe, sondern die gesamte Gesellschaft: „Jede und jeder von uns sollte sich angegriffen fühlen, weil es ein Angriff auf unsere Demokratie ist.“

Hinweis auf enorme wirtschaftliche Folgen

Rassismus und rechte Gewalt seien in ihrem Alltag allgegenwärtig.

Als Deutsche mit Migrationshintergrund in dritter Generation bin ich es leid, mich und meine Identität ständig aufs Neue erklären zu müssen, mir anhören zu müssen, dass ich nicht hierher gehöre. Gülcin Bayraktar

Unabhängig davon würde es sie interessieren, ob sich die AfD und ihre Sympathisanten überlegt haben, was mit der Wirtschaft passieren würde, wenn 20,2 Millionen Menschen morgen nicht mehr in diesem Land arbeiten würden. Dabei sei die AfD nur die Spitze des Eisbergs. „Mir macht der nicht-sichtbare große Teil Sorgen. Der Teil, der sich seit Jahrzehnten bundesweit ausbreitet und organisiert, junge Erwachsene manipuliert, Anschläge auf Synagogen, Moscheen, Flüchtlingsunterkünfte und Wohnhäuser ausübt und unschuldige Menschen jeglicher Herkunft ermordet, auch Deutschstämmige, die nicht ins Schema von Rechtsradikalen passen.“

Musikerin Omnitah findet Ideen beängstigend

Ein AfD-Verbot wäre zwar ein kleiner und ihrer Ansicht nach auch ein gerechtfertigter Schritt, besonders wenn man bedenke, dass die Partei bereits in drei Bundesländern als gesichert rechtsextrem eingestuft worden sei. „Aber dieser Erfolg wäre nur von kurzer Dauer und nicht nachhaltig, denn ein Verbot löst nicht die bestehenden Probleme und Gefahren, die von Rechtsextremen in diesem Land ausgehen.“ Gemeinsames Ziel aller Demokraten solle es daher sein, die AfD inhaltlich zu stellen und über ihre Ziele aufzuklären.

Die Singer-Songwriterin Omnitah Schwark lebt in Fronreute, ist in Schweden geboren, ihre Eltern waren aus Ungarn geflohen. Sie sagt über die Ausweisungsfantasien: „Der Gedanke ist sowohl beängstigend wie auch unsinnig. Würde man alle Menschen mit Migrationshintergrund ausweisen, dann ginge in Deutschland gar nichts mehr.“ Ihr Umfeld reagiere mit Abscheu auf die Enthüllungen.

Musikerin Omnitah Schwarz findet die bei einem Treffen eines rechten Zirkels geäußerten Ideen beängstigend. (Foto: privat )

Aktuell vertraut sie in den Rechtsstaat

Derartige Ausweisungen würden gegen die Verfassung verstoßen, Omnitah erwartet deshalb, dass es nicht dazu kommt - unter einer Bedingung: „Solange keine faschistische Gruppierung an der Macht ist, vertraue ich auf den Rechtsstaat.“ Von einem AfD-Verbot verspricht sie sich nicht allzu viel. Aber sie findet es wichtig, „Zeichen zu setzen und der AfD den Wind aus den Segeln zu nehmen“.

Hamza Erdoğan ist Vorsitzender der Türkisch-Islamischen Gemeinde Ravensburg, die zum bundesweiten Dachverband DITIB gehört. Es ist gebürtiger Weingärtler. „Deutschland ist unsere Heimat. Es fühlt sich an, als wollte man uns aus unserer Heimat vertreiben“, sagt er über sich und andere Menschen mit Migrationshintergrund, die bereits in dritter oder vierter Generation in Deutschland leben und hier sozialisiert sind.

Hamza Erdoğan, Vorsitzender der Türkisch-Islamischen Gemeinde Ravensburg, die zum bundesweiten Dachverband DITIB gehört (Foto: privat )

Gedanken aus Potsdam wertet er als „Vorgeschmack“

Über die Ideen der Rechtsextremisten, die beim Geheimtreffen geäußert wurden, sagt er: „Dieses Gedankengut schon einmal Unheil für die Menschheit gebracht.“ Das, was mit den Potsdamer Gesprächen bekannt wurde, sei „nur ein Vorgeschmack auf das, was passieren könnte, sollten Menschen mit diesem Gedankengut an die Macht kommen“. Hoffnung mache ihm, dass überall in Deutschland Menschen zu Hunderttausenden auf die Straße gehen und gegen Rassismus demonstrieren. „Das ist stark“, so Erdoğan.