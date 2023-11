Persönliche Erklärungen im Ravensburger Gemeinderat sind selten. Und haben entsprechend Gewicht. Als Jochen Fischinger von den Freien Wählern im Technischen Ausschuss des Stadtparlaments eine persönliche Erklärung „in aller Öffentlichkeit“ ankündigte, befürchteten einige schon, der Geschäftsmann wolle sich aus der Kommunalpolitik zurückziehen. Doch weit gefehlt.

„Die Freien Wähler Ravensburg haben nichts mit der Partei der Freien Wähler in Bayern zu tun“ Jochen Fischinger

„Oder mit der Bundespartei. Wir möchten uns von Herrn Aiwanger abgrenzen und überlegen, uns auf Kreisebene wieder umzubenennen in Freie Wählervereinigung.“

Hintergrund ist die Flugblattaffäre

Hintergrund ist die Flugblattaffäre des stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten und Wirtschaftsministers beziehungsweise dessen Umgang damit: Vor der Landtagswahl im Freistaat hatte die „Süddeutsche Zeitung“ über ein 36 Jahre altes, antisemitisches Flugblatt berichtet, das Hubert Aiwanger als 16-Jähriger in seiner Schultasche hatte. Später behauptete Aiwangers älterer Bruder Helmut, die widerliche Hetzschrift, in der es bei einem fiktiven Wettbewerb unter anderem „einen Freiflug durch den Schornstein von Auschwitz“ zu gewinnen gab, verfasst zu haben. Sein kleiner Bruder habe den oder die Zettel womöglich nur einsammeln wollen.

Hubert Aiwanger wiederum nutzte die Affäre im Wahlkampf, sich als Opfer einer Kampagne eines ehemaligen Lehrers, einiger Medien und seiner politischen Gegner darzustellen, die seinen Rücktritt beziehungsweise seine Entfernung aus dem Kabinett Söder forderten. Die Affäre schadete Aiwanger nicht ‐ die Freien Wähler holten mit 15,8 Prozent der Stimmen 4,2 Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2018 und haben jetzt einen zusätzlichen Ministerposten im bayerischen Kabinett.

Ideologiefrei und parteiunabhängig

Laut Oliver Spieß, dem Fraktionschef der Freien Wähler im Ravensburger Kreistag, ist die Flugblattaffäre aber gar nicht der einzige Grund, warum man über eine Rückbenennung nachdenke. Die Freien Wähler in Baden-Württemberg sind 1956 gegründet worden und seien „die älteste Bürgerinitiative Deutschlands“, sagt Spieß. „Wir wollen uns gerade abgrenzen von den Parteien und eben nicht Bundes- oder Landesthemen in die Kommunalparlamente tragen, sondern sachlich und ideologiefrei entscheiden.“ Bestrebungen, für den Landtag oder gar den Bundestag anzutreten wie in Bayern, gebe es hier nicht, weil das die Idee der parteiunabhängigen kommunalen Sacharbeit konterkarieren würde.

Organisiert sind die jeweiligen Ortsgruppen dabei als eingetragene Vereine. Die meisten hätten sich in den vergangenen 10 bis 15 Jahren umbenannt, weil „Freie Wählervereinigung“ etwas sperrig klinge und „Freie Wähler“ flüssiger. Einige der örtlichen Vereine, etwa in Bad Wurzach oder Aulendorf, seien aber bei der früheren Bezeichnung geblieben. „Die sind jetzt natürlich froh darüber“, meint Spieß.

Viele Bürger sind verwirrt

Während viele politisch interessierte Menschen im Landkreis Ravensburg auch wüssten, dass es verschiedene Arten von Freien Wählern gebe, seien deren Kommunalpolitiker und Bürgermeister von einigen weniger informierten aber nach der Aiwanger-Affäre hin und wieder angesprochen worden. Üble Ausmaße ‐ etwa Beschimpfungen ‐ habe es jedoch nicht gegeben, so Spieß. Dennoch sei es ermüdend, sich immer wieder distanzieren zu müssen, nachdem ein Versuch, die namentliche Abgrenzung gerichtlich zu erwirken, gescheitert war.

2010 hatte der „Landesverband der Freien Wähler Baden-Württemberg e.V.“, dem die Ravensburger Ortsvereine und der Kreisverband angehören, versucht, sich die Namensrechte zu sichern und geklagt. Das zuständige Landgericht Nürnberg-Fürth, wo die Freie-Wähler-Bundesgeschäftsstelle ihren Sitz hat, hatte die Klage jedoch abgewiesen. Die Bundesvereinigung der Freien Wähler dürfe auch in Zukunft den Begriff „Freie Wähler“ in ihrem Namen verwenden. Begründung des Gerichts: Die als kommunalpolitisch ausgerichtete Vereinigung von 1954 unterliege nicht dem Parteienprivileg, daher besitze sie auch keinen Namensschutz. In Baden-Württemberg darf sich somit auch die Aiwanger-nahe Landesvereinigung Freie Wähler Baden-Württemberg entsprechend nennen.

Politische Ausrichtung ist anders

Was ein wenig nach dem Kampf der „Judäischen Volksfront“ gegen die „Volksfront von Judäa“ aus dem Monty-Python-Film „Das Leben des Brian“ klingt, ist für die Fraktion der Freien Wähler im Kreistag durchaus ernst. Anders als Aiwangers Freie Wähler, die in Bayern politisch eher rechts der CSU angesiedelt seien, sehen sich die meisten Freien Wähler im Kreis Ravensburg in der „pragmatischen Mitte links der CDU“, sagt Spieß. „Wir entscheiden jeweils nach Vernunft. Mal bringen die Konservativen einen guten Antrag, mal die Grünen, mal wir selbst.“ Wo seine Fraktionskollegen bei Bundes- oder Landtagswahlen ihr Kreuzchen machen würden, wisse er nicht. „Wahrscheinlich ist ihr Wahlverhalten heterogen.“

Ob es tatsächlich vor der Kommunalwahl im nächsten Juni zu einer Rückbenennung auf Kreisebene kommt, müsse die Fraktion demnächst entscheiden, deren Meinungsbild nicht ganz einheitlich sei. Und auf Gemeinden- oder Städteebene die Ortsvereine oder Fraktionen in den jeweiligen Gemeinderäten. „So eine Umbenennung zieht ja einen ganzen Rattenschwanz nach sich bis hin zu steuerlichen Fragen“, sagt Spieß. Auch er selbst stört sich an der Person Aiwangers und „den Sprüchen, die der raushaut“. „Was wirklich war damals, werden wir nie herausfinden“, meint er im Hinblick auf das Flugblatt. „Wie er sich selbst als Opfer dargestellt hat, war aber in meinen Augen unredlich.“