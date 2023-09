Ab sofort zählt es wieder für die DEL2–Clubs

Als Meister haben die Ravensburg Towerstars die Saisoneröffnungs–Pressekonferenz der Deutschen Eishockey–Liga 2 ausrichten dürfen. Sowohl der DEL2–Geschäftsführer René Rudorisch als auch Frank Kottmann, Aufsichtsrat der DEL2 sowie der Towerstars, betonten die Professionalisierung der Liga. Wie schon im vergangenen Jahr werden die Ravensburger auch in der Saison 2023/24 nicht um den Aufstieg mitspielen — dafür kommen in der neuen Spielzeit vier Clubs in Frage.

Der Geschäftsführer lobt die Clubs

Als Meister der DEL2 durften die Towerstars in der vergangenen Saison nicht aufsteigen, weil sie die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die erste Liga nicht erfüllt hatten. „Der Auf– und Abstieg ist für uns als Liga dennoch ein Erfolg“, sagt Kottmann. Man müsse nach den ersten drei Jahren nach der Einführung des geregelten Auf– und Abstiegs aber mit der DEL über manche Punkte noch diskutieren. „Wichtig wäre, dass die DEL–Clubs früh Planungssicherheit haben“, meint Kottmann. Der Aufsichtsrat der DEL2 und der Towerstars verweist dabei auf die Augsburger Panther. Die mussten sich in der vergangenen Saison schon mehrere Wochen auf einen möglichen Abstieg in die DEL2 vorbereiten, ehe die nicht aufstiegsberechtigten Towerstars Meister wurden und so den Augsburgern den Klassenerhalt möglich machten.

Stolz sind aber sowohl Rudorisch als auch Kottmann auf die wirtschaftliche Lage an den 14 DEL2–Standorten. „Die Liga lebt, die Clubs machen gute Arbeit“, lobt der Geschäftsführer. Rudorisch appellierte aber an die Vereine, nicht zu sorglos zu agieren. „Die Schlussabrechnungen der Corona–Hilfen laufen teilweise noch, da kann es zu Rückzahlungen kommen“, sagt Rudorisch.

Eine deutsche Legende in Krefeld auf dem Eis

Die Vorfreude auf die neue Saison, die am Freitag beginnt, war bei der Pressekonferenz in der CHG–Arena allen Beteiligten deutlich anzumerken. „Die Pause war durch die langen Play–offs natürlich kürzer“, sagt der Geschäftsführer Finanzen der Towerstars, Raphael Kapzan. „Aber mit dem Titel im Rücken nimmt man das gerne in Kauf.“ Als Meister stehen die Towerstars natürlich zu Saisonbeginn im Fokus. Jeder will gegen den Titelträger gut aussehen. „Die Erwartungen steigen zwangsläufig“, sagt Kapzan. „Aber unsere Fans wissen auch, dass wir eine junge Mannschaft haben.“ Von seinem Team erwartet Kapzan vollen Einsatz und Leidenschaft. „Ich rechne mit einer sehr engen Liga“, sagt Kapzan.

Vier Teams — Krefeld, Kassel, Dresden und der DEL–Absteiger Bietigheim — haben alle nötigen Unterlagen für einen möglichen Aufstieg eingereicht. Speziell die Krefeld Pinguine, die in der vergangenen Saison im Halbfinale an den Towerstars gescheitert waren, haben im Sommer mit einer Verpflichtung für Aufsehen gesorgt. Christian Ehrhoff, mittlerweile 41 Jahre alt, schnürt nach fünf Jahren Pause wieder die Schlittschuhe. Nach 826 Partien in 13 Jahren in der nordamerikanischen Profiliga NHL geht er ab Freitag erstmals in der DEL2 aufs Eis. „Die Vorbereitung war gut, ich bin wieder gut reingekommen“, sagt Ehrhoff. Seinen Wechsel nach Krefeld will der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 2018 nicht als PR–Maßnahme sehen. „Ich will sportlich dazu beitragen, dass wir Erfolg haben.“

Der Meister empfängt gleich den Vizemeister

Das will natürlich auch Sam Herr, der die Towerstars wieder als Kapitän anführen wird. „Ich habe noch nie als Profi einen Titel verteidigt“, sagt der US–Amerikaner. „Natürlich muss das unser Ziel sein. Aber der Fokus gilt erst mal dem ersten Spiel gegen Bad Nauheim.“

DEL2–Meister gegen DEL2–Vizemeister — es ist am Freitag (20 Uhr/CHG–Arena) gleich ein tolles Duell. „Wir freuen uns alle, nach langen sechs Wochen der Vorbereitung endlich wieder in die Liga zu starten“, sagt Herr und lacht. „Wir werden alles geben, um bereit zu sein.“ Bereit sein werden auch die Bad Nauheimer, die nach der verlorenen Finalserie sicherlich alles daransetzen werden, den Towerstars gleich ein Bein zu stellen. „Wir sehen eine extreme Professionalisierung der Liga“, meint Kottmann. „Wir werden sehr attraktives Eishockey sehen.“ Was nicht nur Herr freut: Ab Freitag geht es endlich wieder um Punkte.