Der Aufbau für die Oberschwabenschau 2023 hat am Mittwoch begonnen. Wie die Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG) mitteilt, werden in Ravensburg in vier Wochen gleich zwei Messen eröffnet: die Oberschwabenschau und die Fachmesse Agraria Oberschwaben. Beide dauern vom 18. bis 22. Oktober.

Der Terminplan für den Bau der Zeltstadt ist laut RVG straff durchgetaktet. Wenn alles fertig ist, werden 19 weiße Leichtbau-Hallen aufgebaut sein ‐ drei Hallen mehr als im Vorjahr. Der Anteil der überdachten Fläche steigt diesmal auf rund 20.000 Quadratmeter. Die Ausstellungsfläche im Freigelände liegt bei etwa 25.000 Quadratmetern.

Schottergelände wird zur kleinen Stadt

Am Mittwoch ging es schon am frühen Morgen los: Große und kleine Transporter rollen stetig aufs Gelände neben der Oberschwabenhalle. Nach und nach wird das Baumaterial für die 19 Leichtbau-Hallen herbeigeschafft, also Alu-Profile für die Hallenkonstruktionen, Boden- und Wandplatten sowie Türen. Außerdem die schweren PVC-Planen, aus deren Bahnen man die Hallendächer zusammenfügt. Gabelstapler, Presslufthammer und massenhaft Werkzeug werden ebenfalls angeliefert.

All das brauchen die Teams, die in den kommenden Wochen aus dem geschotterten Gelände eine kleine Stadt machen werden. Koordiniert wird das Ganze von Messechef Stephan Drescher, dem Geschäftsführer der RVG, und seinem Technischen Leiter Daniel Sassen.

Schwerstarbeit mit neuen Teams

Wie jedes Jahr fängt der Aufbau für die große Messe bei Null an. Der Untergrund muss geebnet und ausgeglichen werden. Unter jede Halle kommt ein Fundament, dessen Konstruktion alle Höhenunterschiede ausgleicht. Nach dem Boden folgen die Wandelemente. Schwere PVC-Bahnen bilden das Dach und müssen dafür 30 Meter überspannen. Sie korrekt zu installieren, sei Schwerstarbeit.

Dafür zuständig ist diesmal ein neues Team: ein Dienstleister, der alle 19 Hallen baut und mehrere Trupps an zwei oder drei Stellen gleichzeitig einsetzen wird. „Das war letztes Jahr anders, da hatten wir verschiedene Dienstleister parallel auf dem Gelände, alle mit ihren eigenen Prozessen und Geräten. Das war sehr mühselig“, wird Daniel Sassen in der Pressemitteilung zitiert. Umso optimistischer sehe er den Arbeiten dieses Jahr entgegen: Es sollte nun deutlich reibungsloser laufen.

Die Fristen gelten bei jedem Wetter

Egal ob es stürmt oder regnet: Am 8. Oktober muss der Zeltbau fertig sein, dann ist Übergabe. Am Montag, 9. Oktober, werden die Hallen technisch offiziell abgenommen. Der Innenausbau wird dann in einigen Hallen schon gestartet sein. Messestände und Gastronomen bekommen Anschlüsse für Strom und Wasser, also sind die entsprechenden Fachhandwerker tagelang auf dem Gelände und arbeiten sich Schritt für Schritt voran. Zimmerleute kümmern sich um Stände und Holzarbeiten. Teppiche werden verlegt.

Wenn die Maler unterwegs sind, riecht es einen Tag lang nach Farbe. Messebauer und Werbeagenturen gestalten die Stände, bauen Bühnen und gemütliche Bereiche für die Gastronomie. Sie sorgen für Beschilderung, Wegweiser und Infotafeln, Standnummern und Reklame. Erste Toiletten werden schon während des Aufbaus gebraucht. Und auch die Reinigungsfirma ist von Anfang an präsent.

Gut geplant mit einer Prise Improvisation

Nach intensiven Innenausbau-Tagen werden die Hallen am 12. Oktober freigegeben für die mehr als 500 Ausstellerinnen und Aussteller: Sie haben dann fünf Tage, auch den Samstag, um Stände aufzubauen und vorzubereiten. Auch das sei eine gut geplante Choreografie plus einer Prise Improvisation. Am selben Tag, an dem die Aussteller kommen, öffnet auch der erste Imbisswagen auf dem Messegelände: Ab dann sind genügend Hungrige anwesend. Die anderen Gastronomen folgen.

Es gibt auch einen Dienstleister, der mobile Toiletten für die zigtausend Messegäste aufbaut, samt allen Installationen und Anschlüssen. Zu den letzten, die anreisen, zählen die Fachleute für Kinderbetreuung: Stephan Dreschers Team habe sie eigens dafür gebucht, dass sie an allen fünf Messetagen in der Oberschwabenhalle buntes Kinderprogramm organisieren.

„Es lohnt sich, Menschen zusammenzubringen“

Messechef Stephan Drescher ist dieses Jahr zum 15. Mal dabei, wenn die Zeltstadt erst blitzschnell entsteht und dann ebenso schnell wieder verschwindet: „Wenn man sich klarmacht, wie viele Menschen wir in so kurzer Zeit zusammenbringen, dann lohnt sich der ganze Aufwand.“ Er bittet um Verständnis, dass man die spannende Baustelle nur von außen betrachten kann: Sich auf dem Gelände zu bewegen, wäre für alle Unbeteiligten gefährlich. Man darf das Areal während des Aufbaus nicht betreten, das ist wie bei jeder anderen Baustelle auch. „Umso mehr freuen wir uns auf viele Gäste, sobald alles fertig ist!“

Kartenvorverkauf und Preise

Die Oberschwabenschau 2023 in Ravensburg dauert von 18. bis 22. Oktober. Die Messe hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Vor Messebeginn gibt es Tickets ausschließlich online unter www.oberschwabenschau.de.

Bis 27. September gelten noch vergünstigte Preise. Ab 28. September kosten die Online-Tickets im Vorverkauf dann dasselbe wie später direkt auf der Messe: Erwachsene 11 Euro, ermäßigt 10 Euro (für Rentner, Studenten, behinderte Personen mit Merkzeichen „B“ sowie Gruppen ab 10 Personen). Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Kinder (6‐14 Jahre) kosten 5 Euro, Jugendliche (15‐17 Jahre) bezahlen 7 Euro. Familienkarten gibt es in zwei Varianten: Ein Erwachsener mit Kindern (6‐17 Jahre) zahlt 14 Euro, die Variante für zwei Erwachsene mit Kindern (6‐17 Jahre) gibt es für 25 Euro. Außerdem gibt es dieses Jahr erstmals Kombi-Tickets, sie gelten im gesamten Gebiet des Verkehrsverbunds Bodo.

Alle Informationen über Programm, Messegelände, Anfahrt und Parken gibt es unter www.oberschwabenschau.de.