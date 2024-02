Noch knapp zwei Wochen, dann zieht die große Lichterfestparade am 2. März mit mehr als 1.200 Teilnehmenden und 500 Leuchtobjekten - darunter rund 130 große Figuren - durch die Ravensburger Innenstadt. Wie die Veranstalter mitteilen, kann dafür ab sofort an vielen Vorverkaufsstellen für einen freiwilligen Eintrittsbeitrag von drei Euro ein Lichterfestbutton erworben werden. Für den Besuch der Parade ist der Button zwar nicht erforderlich, wer jedoch einen Button kauft, unterstützt das Lichterfest und dessen vielfältiges Angebot.

Hier gibt es die Buttons

In folgenden Geschäften und Institutionen gibt es die Buttons: in Ravensburg: Tourist-Info (Marienplatz), Kapuziner Kreativzentrum (Kapuzinerstraße), Filialen der Bäckerei Hamma (Bachstraße, Marienplatz, Bahnhof), Metzgerei Huber (Bachstraße), Neuer Ravensburger Kunst-Verein (Möttelinstraße), Charlie’s, Museum Humpisquartier und Museum Ravensburger (alle drei Markstraße); in Weingarten: Kulturzentrum Linse (Liebfrauenstraße), Metzgerei Huber (Schützenstraße).

Die Lichterfest-Parade startet am Samstag, 2. März, um 18 Uhr in der Bachstraße. Bereits vor der Parade gibt es ein buntes Familienprogramm, Kunstausstellungen, Livemusik und nach der Parade auch viele Aftershow-Partys in der ganzen Stadt. Das detaillierte Programm wird nach und nach auf www.lichterfest-ravensburg.de veröffentlicht.