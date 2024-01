Massenprotest in Ravensburg: 8400 Menschen gegen Rechtsruck

Unter dem Motto „Anti Rechts: gegen den Rechtsruck in Politik und Gesellschaft“ haben sich am Samstag rund 8400 Menschen in Ravensburg versammelt. Zeitgleich fanden Kundgebungen in Biberach und Lindau statt.

Auslöser für die in ganz Deutschland stattfindenden Protestaktionen ist die Recherche des Netzwerks „Correctiv“ über ein Neonazitreffen in Potsdam am 25. November, bei dem auch AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU beziehungsweise der sehr konservativen Werteunion zugegen waren. Dabei wurde diskutiert, wie man abgelehnte Asylbewerber, geduldete Migranten und sogar Deutsche mit Migrationshintergrund nach Afrika vertreiben könnte. Der von den Rechtsradikalen dafür verwendete Begriff „Remigration“ wurde zwischenzeitlich zum „Unwort des Jahres“ gekürt. Bereits in den vergangenen Wochen versammelten sich die Menschen auch in Ulm, Leipzig, Hamburg und Köln, um gegen die Partei zu demonstrieren.

Unterstützt wurde die Demonstration auch von den „Omas gegen Rechts“. (Foto: Maximilian Ost )

Unterstützt wurde die Kundgebung in Ravensburg von 50 Organisationen und Vereinen, darunter „Omas gegen Rechts“, „Fridays for Future“ und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Aber auch Vereine wie das Kulturzentrum Linse aus Weingarten oder das Theater Ravensburg beteiligten sich an der Demonstration. Begleitet wurden die Menschen von Polizei und Rettungskräften.

Das hatt’n wir doch schon!

Los ging es 15 Uhr auf dem Ravensburger Bahnhofsvorplatz. Mit Plakaten, auf denen Sprüche standen wie „Hass spaltet - Vielfalt stärkt“ oder „Für ein buntes Ravensburg“, zogen die Demonstrantinnen und Demonstranten von der Georgstraße über die Karlstraße. Eine Gruppe junger Menschen geführt den Demonstrationszug mit dem Banner „Remigration = Deportation - Hallo Deutschland! Das hatt’n wir doch schon!“ an.

Während die Spitze des Zuges schon über die Karlstraße lief, standen die letzten noch am Bahnhof. (Foto: Maximilian Ost )

Während die Spitze des Zuges schon über die Karlstraße lief, standen die letzten noch am Bahnhof. „Mit so vielen Menschen haben wir nicht gerechnet“, sagt ein Versammlungsordner. Auch die Masse skandierte immer wieder mit den Worten: „Seid ihr viele? Nein! Wir sind mehr!“

Die Plakate der Demonstranten reichten von kurzen Ausrufen bis hin zu kreativen Zeichnungen. (Foto: Maximilian Ost )

Für eine Frau, die von der Seite aus die demonstrierenden Menschen beobachtete, ist die Bewegung etwas ganz besonderes. „Ich freue mich, dass Jung und Alt zusammenhalten und gegen die Probleme auf die Straße gehen.“ Sie habe Angst, in was für einer Welt ihre Enkelkinder groß werden, so die Frau gegenüber „schwaebische.de“. „Darum bin ich heute mit dabei. Denn nur zusammen sind wir laut. Und nur zusammen können wir etwas verändern.“

Erinnerung an den 27. Januar

Weiter ging es über die Schussenstraße zum Frauentorplatz. Gegen 17 Uhr erreichte die Demonstration schließlich den Marienplatz. Dort begrüßte die Band Zimt&Zorn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer musikalisch.

Der Demonstrationszug startete am Bahnhofsvorplatz und führte die Demonstranten zum Marienplatz in der Altstadt. (Foto: Maximilian Ost )

Nachdem sich die Menschen vor der Bühne versammelt hatten, wandte sich der Unternehmer Atakan Celik an die Menge und betonte, wie wichtig der Zusammenhalt und das gemeinsame Demonstrieren seien.

Wir sind hier versammelt in Einheit. Einheit in Vielfalt. Und lasst mich das mit Gewissheit sagen: die Einheit der Mehrheit! Atakan Celik

Er liebe seine Heimat, insbesondere Ravensburg, mit allem, was dazugehört. So berichtete der 33-Jährige bereits in der Vergangenheit „schwaebische.de“, dass er mit dem Rutenfest, der Altstadt und Ravensburg im gesamten tief verbunden sei. Das alles wolle er nicht verlieren. Daher dürfe sich die Geschichte nicht wiederholen, so Celik und erinnerte damit zugleich auch an die Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz am 27. Januar 1945.

Beendet wurde die Demonstration gegen 19 Uhr. Nach Angaben der Polizei verlief sie von Anfang bis Ende friedlich. (Stand: 27.01. 19 Uhr)