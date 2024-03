Ein 83 Jahre alter Mann hat am Donnerstagnachmittag im Bereich einer B30-Unterführung bei Weißenau eine 18-jährige Schülerin belästigt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, sei der Mann zunächst in seinem geparkten Auto gesessen und habe dort augenscheinlich auf Passanten gewartet. Als eine 18-jährige Frau vorbeiging, sei er mit entblößtem Geschlechtsteil ausgestiegen und habe sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Zeugin ruft die Polizei

Eine Zeugin, die auf die Situation aufmerksam geworden war, verständigte umgehend die Polizei. Zwischenzeitlich sei der Tatverdächtige jedoch mit seinem Auto geflüchtet.

Da sich die beiden Frauen jedoch das Kennzeichen des Fahrzeugs gemerkt hatten, konnte der Mann im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch eine Streife des Polizeireviers Ravensburg angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Zeugenaufruf der Polizei Zeugen der Tat und Personen, die von dem Tatverdächtigen belästigt wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0751/803-4444 bei den Ermittlern zu melden.

Der Senior, der in der Vergangenheit bereits mit ähnlichen Fällen strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, muss nun erneut mit einer Anzeige rechnen. Die Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Ravensburg geführt.