Leichte Verletzungen hat ein 81–jähriger Peugeot–Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz vor 14 Uhr in der Wangener Straße erlitten. Das teilt die Polizei mit. Der Senior kam eigenen Angaben zufolge aufgrund Sekundenschlafs nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Sein Peugeot, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8500 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.